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microsoft'tan yeni bir amiral gemisi telefon gelecek

MİCROSOFT'TAN YENİ BİR AMİRAL GEMİSİ TELEFON GELECEK

Microsoft'tan yeni bir Amiral Gemisi Telefon gelecek.

Tarih : 23 Şubat 2016, 09:19
Puan Ver : Microsoft'tan Yeni Bir Amiral Gemisi Telefon Gelecek(10/10)10


Microsoft'tan yeni bir Amiral Gemisi Telefon gelecek.

Bu Telefonun ismi: Surface Phone olmayacak. Yani Surface Phone dışında bir telefon olacak. Telefon; 2016 yılının 2. veya 3 . Çeyreğinde kullanıcılarla buluşacak. Telefonla ilgili bilgileri NPU sitesinden aldık. Cihazlarda; Windows 10 Mobile Redstone 1 ön yüklü olarak yer alacak.

Qualcomm'un Snapragon 820 Yongaseti, telefonda yer alacak. Snapragon 820 Yongasetine; Adreno 530 Grafik İşlemcisi eşlik edecek. 4 GB Ana Bellek, telefona güç katacak. 5.5 inçlik Kapasitif Dokunmatik Ekran, 2K yani QHD: “2560×1440” çözünürlüğüne sahip olacak.

Telefon; 16 – 32 GB Dâhili Depolama Alanı seçenekleriyle satışa çıkacak. Herhangi bir micro-SD Kart Girişi cihazda yer almayacak. 20 Megapiksellik Arka Kameraya, 8 Megapiksellik Ön Kamera eşlik edecek. Konuyla ilgili yeni gelişmeler oldukça bunları Sizlerle paylaşıyor olacağız.



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