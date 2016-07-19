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microsoft'tan, windows 10 açıklamaları!

MİCROSOFT'TAN, WİNDOWS 10 AÇIKLAMALARI!

Microsoft çok şey beklediği Windows 10 hakkında, istediği başarıya ulaşamamış gibi gözüküyor. W10, istenen indirme rakamlarına ulaşamadı.

Tarih : 19 Temmuz 2016, 11:41
Puan Ver : Microsoft'tan, Windows 10 Açıklamaları!(7/10)7


 



Microsoft çok şey beklediği Windows 10 hakkında, istediği başarıya ulaşamamış gibi gözüküyor. W10, istenen indirme rakamlarına ulaşamadı.



 



Bundan yaklaşık bir yıl önce, Microsoft, yeni işletim sistemi Windows 10'u şaşalı bir organizasyonla tanıtmıştı. Microsoft'un beklentisi, 2017 yılının ilk yarısında 1 milyar kullanıcıya erişmekti.



Ne var ki Amerikalı teknoloji devi, bu hedefin yaklaşık bir yıl gerisinde gözüküyor. Microsoft sözcüsü, yaptığı açıklama ile; 1 milyar kullanıcı rakamına, 2018'nin ikinci yarısında erişilebileceğini açıkladı.



Sözcü, açıklamasında çarpıcı ifadeler kullandı. Şirket sözcüsü, “Microsoft Windows 10, pazara muazzam bir giriş yaptı ve ayda 350 milyon indirme sayısı elde etti. Ancak, şirketimizin başka projelerle de ilgilenmesi gerekiyordu. 1 milyar hedefine ulaşacağız ama bu, istediğimizden biraz daha fazla zaman alacak. Yeni ticari ortaklarımız ile heyecan veren çalışmalar yürütüyoruz. Kullanıcı odaklı projelerimize de yoğunlaştık. Gelecekten çok umutluyuz.” açıklamasında bulundu.



W10 işletim sisteminin, firma tarafından dilenen başarıları elde edememesinin pek çok sebebi var. Özellikle eski ama çok kullanılan donanım ve yazılımlarla sorun yaşaması ciddi bir problem. Diğer bir sıkıntı ise Microsoft'un aşırı “W10'a geçiş” politikaları güderek, kullanıcıları istemeden, yeni işletim sisteminden, daha kullanım fırsatı bulmadan soğutması; yani yanlış reklam politikası oldu. Neyse ki bu baskıcı uygulama da, 29 Temmuz'da son buluyor. İnsanların, kafası rahat bir şekilde seçim hakkına sahip olması ön yargıları kırabilir.



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Etiketler: Microsoft  Tan  Windows  10  Açıklamaları    haber

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