Microsoft sürpriz bir karara imza atarak üç yıl sonra ilk kez Windows XP için bir güncelleme yayınladı. Bu yeni güncellemenin acilen kurulması öneriliyor.



Microsoft sürpriz bir karara imza atarak üç yıl sonra ilk kez Windows XP için bir güncelleme yayınladı. Bu yeni güncellemenin acilen kurulması öneriliyor.



Bildiğiniz Microsoft, popüler işletim sistemi Windows XP'yi birkaç yıl önce emekliye ayırdı. Eskimiş işletim sistemi için desteği kesen şirket, emekliye ayırdığı Windows XP için güncelleme yayınlamayı bıraktı. Kullanıcılarını daha yeni işletim sistemlerine yönlendirmek isteyen Amerikalı teknoloji devi, güncelleme yayınlanmayacağı için işletim sisteminin artık güvenli olmayacağını defalarca vurguladı.



Güvenlik açıklarına karşı savunmasız olması Windows XP kullanıcılarını yeni işletim sistemlerine yönlendirme konusunda oldukça etkili bir nedendi. Bu yüzden de Microsoft bu konuda hiç bir istisnaya gitmedi ve söylediği gibi hiçbir yama veya güncelleme yayınlamadı. Ancak son günlerde tüm dünyayı kasıp kavuran WannaCry, şirketi beklenmedik bir karar almaya zorladı. Windows XP kullanıcılarını bu fidye yazılımına karşı savunmas bırakmayan şirket, eski işletim sistemi için uzun süre sonra ilk güncellemeyi yayınladı. Dün yayınlanan bu yama 2014'ten beri Windows XP için yayınlanan ilk güncelleme oldu.



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