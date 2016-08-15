Microsoft, kesinlikle işletim sistemi dünyasında zarar etmese de, istediği Windows 10 pazarını elde edemedi. Gelişmeler üzerine Amerikalı üretici, yakın ortaklarına ilginç bir çağrıda bulundu.



Microsoft, kesinlikle işletim sistemi dünyasında zarar etmese de, istediği Windows 10 pazarını elde edemedi. Gelişmeler üzerine Amerikalı üretici, yakın ortaklarına ilginç bir çağrıda bulundu.



“Eğer henüz anlamadıysanız bizim önceliğimiz “Güvenlik”. Güvenlik güvenlik ve yine güvenlik. Buna odaklanın!”



Söz konusu ifadeler, Microsoft'un, stratejik ortakları ile paylaştığı bir cümleden alıntı. Microsoft, uzun süredir beraber çalıştığı ortaklarına Windows 10 işletim sistemini yaymaları için açık talimatlar kullandı.



Söz konusu gelişmeler ilk olarak, Haziran sonunda gerçekleşen “Ortaklar Konferansında” et ve kana büründü. Şimdi ise adeta bir S.O.S çağrısına dönüştü.



Microsoft, tüm kozlarını oynuyor. Ortaklarına Office 365, Enterprise Mobility + Security (EMS), Azure ve nice servisin de kapılarını açıyor ve bu servisleri, tatminkar kampanyalarla müşterilere sunma imkanı tanıyor.



Amerikalı yazılım devi, yıllık 40 dolar civarında Advanced Threat Protection sunarak elini güçlendiriyor. Üstelik kendisine destek verecek şirketlere, öncelikli olarak Windows 10 Enterprise E5 bundle fırsatı tanıyacağını da ifade ediyor.



Amerikalının çağrısına ilk cevap veren vatandaşı Dell ve HP ile Çinli Lenovo oldu. HP EliteBook, HP Elite X2, Dell Latitude 13, Dell Latitude ve Lenovo X1 Yoga ile Lenovo X1 tablet, söz konusu nimetlerden faydalanabilecek.



Büyük M, bir kozu daha elinde tutuyor: Yeni Surface modellerini hangi firmanın üreteceği. Bizce bu, kendisiyle en çabuk işbirliği sağlayan firma olacaktır.