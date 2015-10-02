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microsoft'tan görülmemiş bir hizmet: ücretsiz internet!

MİCROSOFT'TAN GÖRÜLMEMİŞ BİR HİZMET: ÜCRETSİZ İNTERNET!

Redmondlu teknoloji devi Microsoft kısa bir süre sonra bir sürprize hazırlanıyor. Sürprizin ismi Ücretsiz İnternet. Konuyla ilgili tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

Tarih : 02 Ekim 2015, 09:43
Puan Ver : Microsoft'tan Görülmemiş Bir Hizmet: Ücretsiz İnternet!(0/10)


Redmondlu teknoloji devi Microsoft kısa bir süre sonra bir sürprize hazırlanıyor. Sürprizin ismi Ücretsiz İnternet. Konuyla ilgili tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.



Microsoft, Hindistan'ın Rural şehrine ücretsiz interneti getirecek. Şirketin böyle bir karar almasının ise tek sebebi var. Bilindiği üzere Microsoft CEO'su Satya Nadella Hindistan kökenli bir ABD vatandaşı. Hal böyle olunca da Nadella memleketi Hindistan için kolları sıvama kararı aldı.



Bu kararın bir ilk projesi olarak Ücretsiz İnternet Hizmetinin halkın kullanımına sunulacağını görüyoruz. Konuyla ilgili bilgileri GigaOM sitesinden aldık.



Microsoft beyaz boşluk olarak adlandırılan bir teknoloji ile Ücretsiz İnternet Hizmetini, Hintlilere sunması bekleniyor. Bu proje kapsamında 500.000 Hindistan Köylüsü evlerine İnterneti ilk defa tecrübe edip kullanmış olacak.



Beyaz Boşluk adlı teknoloji eski televizyonların kullandığı düşük frekans anlamına geliyor. 200-300 Mhz band genişliği Uzaydaki boşlukta dolaşıp Dünyaya süzülüyor.



Bu hâlen Afrika'daki insanların kullandığı internet teknolojisi olarak karşımıza çıkıyor. Yani Çanak Anten ve fiber optikteki veri aktarımı gibi. Şirket; Ücretsiz İnternet Hizmetini başka ülkelere de sunabilir.



Windows 10'dan en çok talep edilen özellikler neler?








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