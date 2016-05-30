Amerikalı teknoloji devi Microsoft, kısa süre önce yaptığı açıklamada, artık Windows 7 ve Windows 8.1 kullanıcılarını, Windows 10'a geçmek için zorlayıcı pop-up'lardan vazgeçeceğini duyurmuştu. Ne var ki gerçek, pek de söylendiği gibi değil.



Amerikalı teknoloji devi Microsoft, kısa süre önce yaptığı açıklamada, artık Windows 7 ve Windows 8.1 kullanıcılarını, Windows 10'a geçmek için zorlayıcı pop-up'lardan vazgeçeceğini duyurmuştu. Ne var ki gerçek, pek de söylendiği gibi değil.



Kısa süre önce, Microsoft, Windows 7 ve Windows 8.1 işletim sistemlerinde, en münasebetsiz anlarda karşımıza çıkan Windows 10 güncelleme penceresinin tarihe karışacağını açıklamıştı. Bununla birlikte, Microsoft, zekice bir yöntemle bir arka kapı icat etti.



Evet olur olmaz anlarda bizi rahatsız eden, açılır pencere artık canımızı sıkmayacak. Ne var ki Microsoft, önemli güncellemeler listesine W10'u ekledi. Yani ne zaman, işletim sistemlerimize güncelleme gerçekleştirsek, zirvenin tepesinde Windows 10 bulunacak. Olur da, karşısındaki kutucuğu, farkında olmadan işaretli bırakırsanız, sistemi yeniden başlattığınızda Windows 10 kurulumu ile karşılaşacaksınız.



Microsoft, tek gözdesi işletim sistemi için her türlü yöntemden faydalanmıştı. Öncelikle Windows 7 ve Windows 8.1 işletim sisteminin, Internet Explorer ile olan bağlantısını kesmiş ve söz konusu yazılımların W7 ve W8.1 sürümlerini, güncelleme getirmeyerek, en yeni tehditlere açık hale getirmişti.



Doğal olarak pek çok kullanıcı, Internet Explorer'a göre başka tarayıcılar tercih ederek, sorunun üstesinden gelmişti. Ancak Windows'un eli, bilmediğimiz kartlarla doluydu. Açılır pencereler adeta kabusumuz oldu ve heyecanla oynadığınız bir oyunu bile, olmadık anlarda bölmeyi kendine görev edindi.



Tepkiler üstüne Microsoft, bu uygulamadan da vazgeçeceğini duyurdu. Lakin kurnaz üreticimiz şimdi de, Windows 10'a geçişi, önemli güncellemeler listesinin tepesine yerleştirdi. O kutucuğunun, tikini kaldırmazsanız, istemeseniz de, Windows 10 sahibi olabilirsiniz. Microsoft'un bu aşırı can sıkan politikasının ardında, Windows Mobile cihazların devamlı düşen satışları bulunuyor. Windows Mobile temelli akıllı cihazlar, Microsoft'un hisselerine zarar veriyor. Microsoft'ta çareyi, yüz milyonlarca kullanıcıyı W10'lu kılmak ve kendisine ait yazılımlardan, üst sürüm için ücret talep etmekte buluyor.



Instagram'ın gizli mesaj kutusunu ihmal etmeyin!