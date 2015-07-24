

Teknoloji ve yazılım devi Microsoft, yılın üçüncü çeyreğine ait finansal rakamlarını açıkladı.



Nokia'nın cihazlar ve servisler birimini satın alan şirket 7.6 milyarlık maliyet nedeniyle bu çeyreğinde zararla kapattı.



Microsoftson çeyrekte 2.1 milyar dolar zarar açıkladı. Telefon devi Nokia'nın satın alımına ait maliyet nedeniyle gelen zarar işlemi ve bağlantılı ücretleri dışarıda tutulduğunda ise yazılım devi bu çeyrekte 22.2 milyar dolar gelir ve 6.4 milyar dolar kar elde etmiş görünüyor.



WindowsXP'ye yönelik desteğin sonlandırılması nedeniyle Windowscihaz üreticilerinden gelen geliren yüzde 22 oranında azaldığını duyuran şirket, Surface Pro 3 ve Surface 3'ün gördüğü yüksek ilgi sonucundan Surface servisi gelirlerinin yüzde 117 artarak 888 milyon dolara ulaştığına dikkat çekti.



Şirketin sevkiyatını gerçekleştirdiği akıllı telefon sayısı da yüzde 10 oranında artarak 8.4 milyona ulaştı. Ancak ortalama satış fiyatlarının düşmesi nedeniyle birimin gelirleri yüzde 68 oranında azalmış durumda. MicrosoftOffice 365'in abone sayısı ise bir önceki çeyreğe göre yaklaşık 3 milyon arttı ve 15 milyon kullanıcıya ulaştık. Önceki yılın aynı döneminde yüzde 17 olan kar oranını ise yüzde 26'ya yükseltti.



Microsoft'ta tüm gözler önümüzdeki hafta yayınlanacak olan Windows10'a çevrilmiş durumda. Geride kalan mali yılı bir dönüşüm içinde geçiren şirkette yapısal anlamda önemli değişiklikler gerçekleştirildi. Terry Myerson, Stephen Elop ve Jo Harlow'dan boşalan göre üstlendi. Şirketin cihazlar biriminin başına geçen Myerson'a bağlı olarak çalışacak olan Premium Cihazlar biriminin başına ise Surface şefi Panos Panay getirildi.