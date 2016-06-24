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microsoft'tan apple pay'e rakip geldi

MİCROSOFT'TAN APPLE PAY'E RAKİP GELDİ

Microsoft'tan Apple Pay ve Samsung Pay'e rakip geliyor. Amerikalı teknoloji devi, sanal ödeme servisi Microsoft Wallet'ı Amerika'daki kullanıcıların beğenisine sundu.

Tarih : 24 Haziran 2016, 09:53
Puan Ver : Microsoft'tan Apple Pay'e Rakip Geldi(5/10)6


Microsoft'tan Apple Pay ve Samsung Pay'e rakip geliyor. Amerikalı teknoloji devi, sanal ödeme servisi Microsoft Wallet'ı Amerika'daki kullanıcıların beğenisine sundu.



Hatırlayacağınız gibi Apple bir süre önce mobil ödeme sistemi Apple Pay'ı çıkarmış ve yeni sanal ödeme sistemi kullanıcılar tarafından ilgiyle karşılanmıştı. Aynı şekilde Samsung da kendi mobil ödeme sistemi Samsung Pay'e sahip. Bu sanal ödeme sistemlerine bir yenisi daha eklendi. Bu kez de Microsoft kendi sanal ödeme servisini kullanıcıların beğenisine sundu.



Windows 10 Mobile'ın build 14360 veya üstü bir versiyonunu kullananlar, bundan sonra şirketin sanal ödeme servisini kullanabilecekler. Bu sayede isteyenler çeşitli mağaza ve marketlerde ödemelerini doğrudan telefonları aracılığıyla yapabilecekler. Microsoft Wallet adını taşıyan bu servis MasterCard ve Visa'nın ortaklığı ile geliştirilmiş. Bu servis şimdilik sadece ABD'de kullanılabiliyor. Ama diğer Pay servislerinde olduğu gibi Microsoft Wallet da ilerleyen dönemde diğer ülkelere de gelecek.



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