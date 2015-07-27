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microsoft'tan amiral gemi itirafı!

MİCROSOFT'TAN AMİRAL GEMİ İTİRAFI!

Teknoloji ve yazılım devi Microsoft'tan mobil sektöre atılmasından sonra ilk defa amiral gemi itirafı geldi.

Tarih : 27 Temmuz 2015, 09:28
Puan Ver : Microsoft'tan Amiral Gemi İtirafı!(6/10)4


Teknoloji ve yazılım devi Microsoft'tan mobil sektöre atılmasından sonra ilk defa amiral gemi itirafı geldi.



Nokia'yı satın almasıyla ve Windows 10mobil işletim sistemi duyurusuyla akıllı telefon pazarının popüler üreticilerinden biri haline dönüşen Microsoft'tan şaşırtıcı açıklamalar geldi.



Telefon devi Nokia'yı bünyesine kattıktan ve Windows 10mobil işletim sistemini duyurmasıyla beraber akıllı telefon pazarının popüler üreticilerinden biri haline gelen Microsoft'tan şaşırtıcı açıklamalar geldi. Steve Ballmer'ın ardından şirketin CEO görevini üstlenen Satya Nadella, akıllı telefon modelleriyle ilgili herkesi şaşırtacak açıklamalarda bulundu.



Satya Nadella şirketin diğer yöneticilerinden farklı olarak, vizyonu oldukça geniş ve pazarın en iyisi olmayı çoktan kabullenmiş bir karaktere sahip. Son yıllarda KitKat ve Lollipop ile yükselişe geçen Samsung modelleri, sürekli tasarımsal olarak değişime uğrayan iPhone modelleri, Xperia ile sağlamlık konusunda iddialı olan Sony modelleri, ısınma sorununu One M9+ ile geride bırakmayı başaran HTC modellerini kullanıcılara sunan şirketler karşısında durabilecek ve amiral gemisini rolünü üstlenebilecek bir Microsoftmodeli olmadığını savunan Nadella, bunun faturasını geçmiş yıllardaki Windows Phoneişletim sistemine kesti.



Windows Phoneişletim sisteminin uygulama marketindeki sığ seçeneklerden dolayı pazarın gerisinde kaldıklarını dile getiren Nadella, Windows 10ile büyük bir adım atacaklarını ve Lumia 940/950 XL adında amiral gemisi modelleri üzerine yoğunlaştıklarını belirtti. Büyük sürpriz için ise 4 – 9 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan IFA 2015 etkinliğini beklememiz yönünde ifadelere yer verdi.



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Etiketler: Microsoft  Tan  Amiral  Gemi  İtirafı    haber

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