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microsoft'da işler neden iyi gitmiyor ?

MİCROSOFT'DA İŞLER NEDEN İYİ GİTMİYOR ?

Microsoft ne yazık ki personel kısıtlamasına gidiyor. Alınan haberlere göre Azure platformunun satış planlaması konusunda çalışan bazı personellerin Microsoft ile ilişkisi kesilecek.

Tarih : 08 Temmuz 2017, 10:02
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Bulut çözümleri konusunda piyasada Azure sayesinde önemli bir yer edinmeye çalışan teknoloji devi Microsoft, platformunun satış planlaması konusunda bir dizi değişim kararı aldı. Firma bu doğrultuda kutulu yazılım işlerinde çalışan personelleri Azure platformu bölümüne kaydıracak. Sadece bununla kalmayıp birtakım personeller ile yollar ayrılmaya çok yakın. Son zamanlarda Windows Mobile ve Microsoft Surface konusunda iyi gitmeyen tablolar da bu durumun sebepleri arasında gösterilebilir.



Global olarak 121.000 çalışana sahip olan teknoloji devi, hangi bölüm ve hangi bölge kapsamında işten çıkartmalar yapacağını henüz belirlemiş değil.








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