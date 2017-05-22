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microsoft'a türkiye'de soruşturma açıldı

MİCROSOFT'A TÜRKİYE'DE SORUŞTURMA AÇILDI

Rekabet Kurulu, Microsoft hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. Gerekçe, rekabeti ihlal suçlaması.

Tarih : 22 Mayıs 2017, 15:56
Puan Ver : Microsoft'a Türkiye'de Soruşturma Açıldı(8/10)6


Microsoft Bilgisayar Yazılım Hizmetleri Ltd. Şti'ne yönelik soruşturma kararı Kurul'un sitesinde yer aldı. Kurul açıklamasında şöyle denildi:



"İnternet kafelere yönelik olarak hazırlanan “3+ Projesi” kapsamında 4054 sayılı Kanun'un ihlal edildiği iddiasını içeren şikayet başvurusunu Danıştay 13. Dairesinin kararı üzerine yeniden değerlendirdi.



Daha önce bahse konu şikayet nedeniyle yapılan önaraştırmada, söz konusu faaliyetler incelenmiş, 07.12.2011 tarihinde 11-60/1555-550 sayı ile şikayetin reddine ve soruşturma açılmamasına karar verilmişti. Ancak anılan Kurul kararı Danıştay 13. Dairesinin, 25.10.2016 tarih, 2012/1000 E.; 2016/3413 K. sayılı kararı ile iptal edildi.



 



kaynak:hürriyet








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