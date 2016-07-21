Amerikalı teknoloji devi Microsoft, yılın ikinci çeyreğine ait maddi raporları açıkladı. Amerikalı şirket, Windows 10'nun nispi başarısızlığına rağmen iyi bir çeyrek geçirmiş gibi görünüyor.



Amerikalı teknoloji devi Microsoft, yılın ikinci çeyreğine ait maddi raporları açıkladı. Amerikalı şirket, Windows 10'nun nispi başarısızlığına rağmen iyi bir çeyrek geçirmiş gibi görünüyor.







Dev firma, son maddi çeyrekte, tahmin ettiğinden daha fazla gelir elde etti. Office 365'in, 23 milyon kullanıcıya ulaşması ve Surface cihazları satışlarının yüzde 9 artması bu başarının ana sebebi oldu.



Amerikalı şirket, söz konusu dönemi 22.6 milyon dolar net gelirle kapattı. Microsoft's Intelligent Cloud'un, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 yükselmesi ciddi bir kar kalemi oldu.



Amerikalı teknoloji devi, 16.8 milyar dolarlık net gelirle az rastlanan bir başarıya kavuştu.



Diğer bir kritik değer ise Azure'nin müşteri portföyünün yüzde 102 oranında artması oldu.



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