Redmondlu teknoloji devi Microsoft, Windows 10 için yeni güncelleştirmelerini sundu. Yeni güncelleştirmeler neler sunuyor? Hepsi ve daha fazlası haberimizde yer alıyor.



Redmondlu teknoloji devi Microsoft, Windows 10 için yeni güncelleştirmelerini sundu. Yeni güncelleştirmeler neler sunuyor? Hepsi ve daha fazlası haberimizde yer alıyor.



Yeni güncelleştirme şimdilik sadece Kamera Uygulamasını kapsıyor. Yeni güncelleştirmeyi Windows 10'un Mağazasından indirebilirsiniz. Windows 10'un yenilenmiş Kamera uygulamasını herkes indirebilir.



Yeni güncelleştirmeyi Windows 10 Mağazasından, İndirmeler ve Güncellemeler sekmesinden indirebilirsiniz. Yeni güncelleştirme çok kapsamlı veya gizli bir güncelleştirme değil.



Kapsamlı bir Kamera uygulaması dışında kapsamlı bir şey maalesef ki şimdilik göremiyoruz. Güncelleştirmeyi yükleyerek Kameranıza nasıl bir yenilik gelip gelmediğini denetleyebilirsiniz.



Temel olarak ortaya çıkan Windows 10 Kamera Uygulaması ile yaşanan performans sorunları ve çökme problemlerinin de önüne geçilmiş oldu.



Temel günlük kullanıcılar programı deneyimleyebilir ve deneyimlerini ve uygulama ile neler olması gerektiğini de Microsoft ile paylaşabilir.



Yeni güncelleştirmeyi indirmek çok uzun sürmüyor. Windows 10 işletim sistemine sahip; PC, tablet, akıllı telefonla uyumlu olan uygulamayı rahatlıkla indirebilirsiniz. Kapsamlı Windows 10 güncelleştirmeleri 6 Ekim'den sonra belli olacak.



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