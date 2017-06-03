

Akıllı telefon pazarından temelli çekildiği sanılan Microsoft sürpriz bir telefon üzerinde çalışıyor. Bu telefonun test edilmeye başlandığını söyleniyor.



Bildiğiniz gibi Microsoft akıllı telefon pazarında bir türlü istediği başarıyı yakalayamadı. Windows Phone ile rakiplerinin arkasında kalmaktan kurtulamayan şirket, son dönemde bu alandan çekildi. Bunun yerine Surface cihazlarına ağırlık vermeye başladı. Bu yüzden de Amerikalı teknoloji devinin Windows Phone ve akıllı telefonlardan vazgeçtiği düşünüldü.



Ancak yeni gelen haberlere göre şirket henüz bu alandan tam olarak vazgeçmiş değil. Microsoft'un yeni bir akıllı telefon test ettiği söyleniyor. Üstelik bu iddia şirkete yakın iki kaynak tarafından doğrulandı. Ancak bu yeni telefonun bildiğimiz Windows Phone'u değil, işletim sisteminin farklı bir versiyonunu kullanacağı söyleniyor. Görünen o ki Windows 10 Mobile ile de istediği sonucu alamayan şirket, işletim sistemini bir kez daha yenilemeye hazırlanıyor.



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