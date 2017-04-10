MİCROSOFT YAPAY ZEKA DESTEKLİ SELFİE UYGULAMASI SPRİNKLES ‘İ DUYURDU
Microsoft, yeni uygulamasını duyurdu. Eğlenceli bir kullanım hedefleyen Sprinkles, firmanın teknolojilerini de yansıtıyor.
Microsoft, yeni uygulamasını duyurdu. Eğlenceli bir kullanım hedefleyen Sprinkles, firmanın teknolojilerini de yansıtıyor.
Uygulama mağazalarında yeterli sayıda selfieuygulaması vardı. Ancak Microsoftda bu alanda yer almak istedi ve yeni selfie uygulaması Sprinkles'iduyurdu. Eğlenceli bir kullanım sunmayı hedefleyen Sprinkles, öğrenebilme yeteneğine sahip yapay zekaya ve yüz algılama yeteneğine sahip. Uygulama, kullanıcılara selfie'lerine çıkartma, emoji ve yazı eklemelerini sağlıyor. Ayrıca internetten ücretsiz çıkartma araması yapabiliyor.
Uygulama ile selfie çekildiğinde, yapay zekası sayesinde gördüklerini temel alarak öneriler sunuyor. Kullanıcının yaşını tahmin edebiliyor, bir ünlünün yüzüyle eşleştiriyor ve hatta fotoğraf için yazı öneriyor.
Yazılar, fotoğrafın içeriğine, güne ya da kullanıcının konumuna göre seçeneklerle sunuluyor. Birçok yazı seçeneği yüz tanıma sistemine dayanıyor. Uygulama bu nedenle fotoğrafa iyi gideceğini düşündüğü yazıları ekliyor. Ayrıca kullanıcılar kendi istediği yazıyı da yazabiliyor. Bunun dışında uygulama daha farklı bir kullanım sunmuyor.
Şimdilik iOSiçin yayınlanan Sprinkles, 28.1 MBboyutunda. iOS 9.3 ve üstü işletim sistemi kullanan iPhone, iPad ve iPod Touch'larda kullanılabiliyor. Uygulamayı denemek istiyorsanız buradan indirebilirsiniz
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