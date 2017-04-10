Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

microsoft yapay zeka destekli selfie uygulaması sprinkles ‘i duyurdu

MİCROSOFT YAPAY ZEKA DESTEKLİ SELFİE UYGULAMASI SPRİNKLES ‘İ DUYURDU

Microsoft, yeni uygulamasını duyurdu. Eğlenceli bir kullanım hedefleyen Sprinkles, firmanın teknolojilerini de yansıtıyor.

Tarih : 10 Nisan 2017, 10:18
Puan Ver : Microsoft Yapay Zeka Destekli Selfie Uygulaması Sprinkles ‘İ Duyurdu(10/10)11


Microsoft, yeni uygulamasını duyurdu. Eğlenceli bir kullanım hedefleyen Sprinkles, firmanın teknolojilerini de yansıtıyor.



Uygulama mağazalarında yeterli sayıda selfieuygulaması vardı. Ancak Microsoftda bu alanda yer almak istedi ve yeni selfie uygulaması Sprinkles'iduyurdu. Eğlenceli bir kullanım sunmayı hedefleyen Sprinkles, öğrenebilme yeteneğine sahip yapay zekaya ve yüz algılama yeteneğine sahip. Uygulama, kullanıcılara selfie'lerine çıkartma, emoji ve yazı eklemelerini sağlıyor. Ayrıca internetten ücretsiz çıkartma araması yapabiliyor.



Uygulama ile selfie çekildiğinde, yapay zekası sayesinde gördüklerini temel alarak öneriler sunuyor. Kullanıcının yaşını tahmin edebiliyor, bir ünlünün yüzüyle eşleştiriyor ve hatta fotoğraf için yazı öneriyor.



Yazılar, fotoğrafın içeriğine, güne ya da kullanıcının konumuna göre seçeneklerle sunuluyor. Birçok yazı seçeneği yüz tanıma sistemine dayanıyor. Uygulama bu nedenle fotoğrafa iyi gideceğini düşündüğü yazıları ekliyor. Ayrıca kullanıcılar kendi istediği yazıyı da yazabiliyor. Bunun dışında uygulama daha farklı bir kullanım sunmuyor.



Şimdilik iOSiçin yayınlanan Sprinkles, 28.1 MBboyutunda. iOS 9.3 ve üstü işletim sistemi kullanan iPhone, iPad ve iPod Touch'larda kullanılabiliyor. Uygulamayı denemek istiyorsanız buradan indirebilirsiniz



Philips TV 9002 OLED ‘e Red Dot Tasarım Ödülü








Etiketler: Microsoft  Yapay  Zeka  Destekli  Selfie  Uygulaması  Sprinkles  ‘İ  Duyurdu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER