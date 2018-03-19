Wikileaks'e belge sızdıran Manning'i FBI'a ihbar eden ve daha önce de New York Times, Microsoft ve Yahoo'nun sistemlerine sızan 37 yaşındaki hacker Adrian Lamo, evinde ölü bulundu.

"Evsiz hacker" olarak da bilinen, Microsoft, Yahoo ve New York Times gibi öne çıkan firmaları hack'lemesi ve daha sonra da Chelsea Manning'ten sızan belgeler sonrasında Manning'i FBI'a teslim etmesiyle tanınan Adrian Lamo 37 yaşında hayatını kaybetti. Lamo'nun nasıl öldüğü henüz açıklanmış değil. Lamo'nun yaşadığı Sedgwick County, Kansas görevlileri Lamo'nun ölümünü doğrularken daha fazla detay vermeyi kabul etmediler.

EVSİZ HACKER OLARAK TANINIYORDU

Wichita, Kansas'ta yaşayan Kolombiya asıllı Amerikalı Lamo, Greyhound otobüsleri ile ABD genelinde gezmesi ve arkadaşlarında veya boş binalarda kalması/saklanması sebebiyle bir zamanlar "evsiz hacker" olarak tanınıyordu.

Adrian Lamo

FBI'IN HEDEFİ OLUNCA TESLİM OLMUŞTU

Lamo, kamusal internet bağlantılarını kullanarak aralarında New York Times, Microsoft ve LexisNexis'in de bulunduğu kurumsal ağlar ve sitelere izinsiz erişim sağlamasının ardından 2003 yılında bir FBI takibinin hedefi olmuştu ve polislerin beş gün boyunca ailesinin Sacramento, Kaliforniya'daki evini gözetim altına almasının ardından teslim olmuştu.

60 BİN DOLAR PARA CEZASI

Lamo, Yahoo üzerindeki haber yazılarını değiştiriyor ve LexisNexis ile sivil polis araçlarının sahiplerini arıyordu. Teslim olduktan sonra ise 2 yıllık şartlı tahliye ve 60.000 dolar para cezası almıştı.

Hacker'ın giriş yaptığı diğer internet sitelerinin bir kısmı ise istemedikleri güvenlik kontrolü için kendisine teşekkür ederken, bir seferinde Lamo da artık açık olmayan Excite@Home adlı bir siteyi hack'leyerek cevap verilmeyen kullanıcı yardım isteklerini cevaplamakla övünmüştü.

WikiLeaks'e belge sızdıran ABD ordusu mensubu Chelsea Manning

WIKILEAKS'IN KAYNAĞINI İFŞA ETMİŞTİ

Lamo'nun adının haberlerde bir sonraki duyuluşu ise, 2010 yılında WikiLeaks'in kaynağının Chelsea Manning'i ABD hükümetine teslim etmesiyle olmuştu ve bu yüzden pek çok online ölüm tehdidi almıştı. Lamo'nun verdiği bilgiler ile yakalanan Manning, 35 yıl hapis cezası almış ve Başkan Obama'nın 2016 yılında kendisine sağladığı özel af ile serbest bırakılmıştı.

Sızan askeri belgeler daha sonra Julian Assange yönetimindeki WikiLeaks üzerinde ortaya çıkmıştı.

Assange'in Lamo'nun ölümüne tepkisinin pek iyi olduğu söylenemez. WikiLeaks kurucusunun Twitter üzerinde yaptığı yorumda Lamo'ya hakaret ederken kullandığı pek çok farklı ismin arasında "seri FBI muhbiri" de bulunmaktaydı...

Kaynak: haberinburada