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microsoft xbox one için yine bir doping!

MİCROSOFT XBOX ONE İÇİN YİNE BİR DOPİNG!

Microsoft Xbox One, cephanesine her hafta yeni oyunlar ekliyor. Xbox 360 uyumluluğu ile XOne'da sorunsuz çalışan oyun sayısı, dün gece itibariyle 8 adet arttı.

Tarih : 31 Temmuz 2016, 09:57
Puan Ver : Microsoft Xbox One İçin Yine Bir Doping!(9/10)10


Microsoft, elindeki malzemeden çok iyi yararlandı. Her ne kadar son nesil konsollarda Sony PlayStation 4'a karşı özellikle donanımsal açıdan geride kalsa da, ikinci nesil Kinect gibi aksesuarlar Xbox One'ın yüksek satış rakamlarına ulaşmasını sağladı.



2015 yılının Kasım ayında başlatılan Xbox 360 uyumluluk projesi, hem Xbox One'ın satış rakamlarını artırdı, hem de efsanevi eski oyunların satıl listelerinde yine (Read Dead Redemption vs.) ilk ona yükselmesini sağladı.



Dün itibariyle, Xbox One'da çalışan Xbox 360 oyunlarının sayısı 200 adeti aştı.








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