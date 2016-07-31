

Microsoft, elindeki malzemeden çok iyi yararlandı. Her ne kadar son nesil konsollarda Sony PlayStation 4'a karşı özellikle donanımsal açıdan geride kalsa da, ikinci nesil Kinect gibi aksesuarlar Xbox One'ın yüksek satış rakamlarına ulaşmasını sağladı.







2015 yılının Kasım ayında başlatılan Xbox 360 uyumluluk projesi, hem Xbox One'ın satış rakamlarını artırdı, hem de efsanevi eski oyunların satıl listelerinde yine (Read Dead Redemption vs.) ilk ona yükselmesini sağladı.



Dün itibariyle, Xbox One'da çalışan Xbox 360 oyunlarının sayısı 200 adeti aştı.