MİCROSOFT XBOX HESAPLARINI HACKLEYEN ŞİRKETİN PEŞİNE DÜŞTÜ
Çinli bir şirketin Xbox hesaplarının hacklenip oyun içi para ve puanların çalınmasından sorumlu olduğu ortaya çıktı. Microsoft şirkete karşı yasal süreç başlattı.
Çinli bir şirketin Xbox hesaplarının hacklenip oyun içi para ve puanların çalınmasından sorumlu olduğu ortaya çıktı. Microsoft şirkete karşı yasal süreç başlattı.
Microsoft, 2015 yılından beri Xbox hesaplarını hackleyen ve kullanıcılara oyun için para satan kişi ve kuruluşların peşine düştü. Xbox hesaplarını hackleyen bu taraflar arasında Çinli bir şirket de yer alıyor. Bahsi geçen bu şirket Çin menşeili iGSKY internet sitesinin arkasındaki şirket.
iGSKY sitesi üzeirnden hacklenen Xbox hesaplarından elde edilen oyun için paralar satılıyordu. FIFA, Grand Theft Auto V, Pokemon GO, CSGO ve Madden NFL 17 gibi oyunlara ait oyun içi içeriklerin hacklenip satıldığı söyleniyor. Şirket ve birlikte çalıştığı hackerların bu sayede 2 milyon dolardan fazla kazandığı tahmin ediliyor. Bu olayı mahkemeye taşıyan Microsoft, başta Çinli şirket olmak üzere olaya dahil olan tüm taraflara dava açtı. Şirketin Xbox hesaplarına nasıl ulaştığı tam olarak bilinmiyor ama Amerikalı teknoloji devi bu konuyu sonuna kadar soruşturmaya kararlı görünüyor.
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