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microsoft, windows 10 için zorluyor!

MİCROSOFT, WİNDOWS 10 İÇİN ZORLUYOR!

Microsoft kullanıcıları Windows 10'a teşvik etmek için farklı yolları zorluyor. Microsoft, 12 Ocak itibariyle öncü işletim sisteminin müdavimlerine kesin bir şart sunacak.

Tarih : 13 Ocak 2016, 09:27
Puan Ver : Microsoft, Windows 10 İçin Zorluyor!(5/10)3


Microsoft kullanıcıları Windows 10'a teşvik etmek için farklı yolları zorluyor. Microsoft, 12 Ocak itibariyle öncü işletim sisteminin müdavimlerine kesin bir şart sunacak.



Windows 8 için yolu sonu görünmüş gibi. Yapımcı firma Microsoft, Windows 8'in güvenlik güncellemelerinin 12 Ocak'ta son bulacağını duyurdu. Yani iki seçeneğiniz var: Ya Microsoft Windows 8.1'e ya da Windows 10'a geçiş yapacaksınız.



Microsoft'un şimdiki uygulaması, normalde uyguladıklarından çok daha farklı zira Microsoft, 10 yıllık yaşam süresini doldurmuş çoğu işletim sistemine bile, güvenlik güncellemesi sunması ile tanınıyordu.



Microsoft'un politikasındaki diğer bir neden ise, Windows 8.1'i bir yükseltme paketi olarak değil, mutlak gerekli bir işletim sistemi olarak görmesi.



Doğruya doğru Windows 8<1 devasa bir adım ve PC kullanıcılarına, basit bir güncellemeden çok daha fazlasını hissettiriyor. Windows 8'in hemen hemen tüm uyumluluk sorunlarının üstesinden geliyor. Yine de, Windows 8.1'e yepyeni bir işletim sistemi muamelesi yapmanın çok da mantıklı olmadığını düşünüyoruz.



NetMarketShare ve StatCounter gibi araştırma şirketleri, Windows 8'in internette halen yüzde 3'den fazla pazar payına sahip olduğunu duyurdu. Araştırma firmaları, Windows XP'nin güvenlik güncellemelerinin 2014 sonunda son bulduğunu vurgulayarak, durumun garipliğini ortaya koyuyor. Zira Windows XP'nin güvenlik güncellemeleri kesildiğinde, söz konusu işletim sistemi 10.yılını doldurmuştu.



Her şeye karşın şunu da vurgulamamız şart: Windows 10, Windows 8.1 kullanıcılarına “ücretsiz güncelleme” biçiminde sunuluyor. Yine de, kullanıcılar kendilerine “emrivaki” bir uygulamaya tabi tutulmuş gibi hissediyor.



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Etiketler: Microsoft  Windows  10  İçin  Zorluyor    haber

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