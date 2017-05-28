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microsoft, windows 10 çin hükümeti özel sürümünü açıkladı

MİCROSOFT, WİNDOWS 10 ÇİN HÜKÜMETİ ÖZEL SÜRÜMÜNÜ AÇIKLADI

Teknoloji devi Microsoft, dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olan Çin için Windows 10 özel sürümü üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Tarih : 28 Mayıs 2017, 10:48
Puan Ver : Microsoft, Windows 10 Çin Hükümeti Özel Sürümünü Açıkladı(8/10)9


Teknoloji dünyasının önde gelen şirketlerinden biri olan Microsoft, en büyük ekonomilerden biri olan Çin için Windows 10 özel sürümünü duyurdu. Bu sürüm yüksek güvenlik standartı ve Çin hükümetinin kendi için bir özelleştirme imkanı tanıyor. Bu hamle ile Çin ile olan ilişkilerin güçlendirilmesi umuluyor.



Daha önce birtakım Windows ürünlerinin Çin dahilinde yasaklanmasını göz önüne alan Microsoft, Çin Elektronik Teknoloji Grubu ile işbirliğine giderek  Windows 10 Çin Hükümeti versiyonu ile dünyanın en kalabalık pazarında yayılım alanını genişletmek istiyor. İlk olarak  Şangay Şehri ve Westone Bilgi Teknolojileri şirketi bu sürümü kullanmaya başlayacak.



Bu işletim sistemi güvenlik, kimlik, yayılma ve yönetim özelliklerini dahilinde içererek hükümetin tüm bilgileri kontrol etmesini sağlayacak. Hükümetin kendi algoritmasını kullanmasına olanak sağlayacak tüm gelişmeler entegre edilecek. Bu sürümlerin ilk kurulu olacağı ürünler ise Lenovo tarafından tedarik edilecek.








Etiketler: Microsoft  Windows  10  Çin  Hükümeti  Özel  Sürümünü  Açıkladı    haber

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