Teknoloji devi Microsoft, dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olan Çin için Windows 10 özel sürümü üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.



Teknoloji dünyasının önde gelen şirketlerinden biri olan Microsoft, en büyük ekonomilerden biri olan Çin için Windows 10 özel sürümünü duyurdu. Bu sürüm yüksek güvenlik standartı ve Çin hükümetinin kendi için bir özelleştirme imkanı tanıyor. Bu hamle ile Çin ile olan ilişkilerin güçlendirilmesi umuluyor.



Daha önce birtakım Windows ürünlerinin Çin dahilinde yasaklanmasını göz önüne alan Microsoft, Çin Elektronik Teknoloji Grubu ile işbirliğine giderek Windows 10 Çin Hükümeti versiyonu ile dünyanın en kalabalık pazarında yayılım alanını genişletmek istiyor. İlk olarak Şangay Şehri ve Westone Bilgi Teknolojileri şirketi bu sürümü kullanmaya başlayacak.



Bu işletim sistemi güvenlik, kimlik, yayılma ve yönetim özelliklerini dahilinde içererek hükümetin tüm bilgileri kontrol etmesini sağlayacak. Hükümetin kendi algoritmasını kullanmasına olanak sağlayacak tüm gelişmeler entegre edilecek. Bu sürümlerin ilk kurulu olacağı ürünler ise Lenovo tarafından tedarik edilecek.