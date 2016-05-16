Microsoft, bugüne kadar sadece bir firmanın başarabildiği tarihi bir başarıya imza attı. Şirketin bugüne kadar elde ettiği toplam gelir 1 trilyon dolara ulaştı.



Microsoft, bugüne kadar sadece bir firmanın başarabildiği tarihi bir başarıya imza attı. Şirketin bugüne kadar elde ettiği toplam gelir 1 trilyon dolara ulaştı.



Amerikalı teknoloji devi Microsoft, geçtiğimiz günlerde tarihi bir başarıya imza attı. Teknoloji dünyasının en köklü şirketlerinden biri olan Microsoft, 2016'nın ilk çeyreğinde elde ettiği gelir ile birlikte önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. 1975 yılında kurulan şirketin kurulduğun günden bu yana elde ettiği toplam gelir 1 trilyon dolara ulaştı.



Microsoft böylece toplam geliri 1 trilyon doları aşan ikinci şirket oldu. 1 trilyon dolar barajını aşan ilk şirket ise bir diğer teknoloji devi Apple. Apple da bu tarihi başarıya geçtiğimiz yıl ulaşmıştı. Microsoft 1 trilyon dolara Apple'dan bir yıl sonra ulaştı ama toplam kâra bakıldığında Apple'ın önünde yer almayı başardı. Apple'ın bugüne kadarki toplam kârı 261.6 milyar dolar iken, Microsoft'un bugüne kadarki toplam kârı 265.2 milyar dolar. Apple'ın bu konuda Microsoft'un arkasında kalmasının nedeni, Microsoft gelirinin büyük bölümünü yazılımdan elde ederken Apple'ın daha çok donanım alanından gelir elde ediyor olması.