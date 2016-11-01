Microsoft'un büyük beğeni toplayan hepsi bir arada bilgisayarı Surface Studio ön siparişe çıktıktan kısa süre sonra tüm stokları tüketti. Ürün en erken 2017 için sipariş edilebiliyor.



Microsoft'un büyük beğeni toplayan hepsi bir arada bilgisayarı Surface Studio ön siparişe çıktıktan kısa süre sonra tüm stokları tüketti. Ürün en erken 2017 için sipariş edilebiliyor.



Microsoft'un Apple'ın Macbook Pro lansamnından bir gün önce tanıttığı yeni bilgiayarları çok büyük ilgi görmüştü. Güncellenen Surface Book'un yanı sıra şirket yepyeni bir cihazını daha tanıtmıştı. Surface Studio adını taşıyan cihaz tamamen profesyoneller için geliştirilmiş bir all-in-one bilgisayar. Türkçesi hepsi bir arada olan bu bilgisayarlar tek bir monitör üzerinde tüm bilgisayar bileşenlerini sunabiliyor ve bu sayede tamamen kablosuz bir deneyim yaşanmasına imkan veriyor. Hepsi bir arada bilgisayarlarda dünyada en çok satan model olan Apple İMac'e rakip olan yeni cihaz üstün teknik özelliklere sahip.



Microsoft'un üzerindeki ölü toprağını attığı ve ne kadar yenilikçi cihazlar çıkarabileceğinin göstergesi olarak yorumlanan Surface serisi uzun zamandır büyük ilgi görüyordu. İlk olarak 2'si1 arada cihazlar olarak satışa çıkan ailenin sonrasında notebook versiyonu olan Surface Book satışa çıkmış son olarak ise Surface Studio tanıtılmıştı. Dokunmatik ekranlı ve özel tasarımıyla grafik tasarımcılar için sıfırdan tasarlanan Studio, ekranını 20 dereceye kadar yatırarak tasarımcıların ekranda kalemleriyle çizim yapmalarına olanak sağlıyor.



İntel'in 6. nesil işlemcileri ve Nvidia'nın 900 serisi grafik birimleri ile gelen bilgisayar özel bir ekran boyutuna ve çözünürlüğe de sahip. Ekran kalitesi olarak piyasadaki pek çok cihazdan daha üstün olan bilgisayarda tasarlanan grafiklerin diğer ekranlarda nasıl görüneceğini görmek için özel bir mod bulunuyor.



Cihaz lansmanın hemen ardından Amerikan devi tarafından ön siparişe sunulmuştu. 1 TB ve İ5 versiyonu 2.999 dolara satılan cihazın şu an tüm stokları tükenmiş durumda. Satın almak isteyenleri en erken 2017 yılında gönderim yapılabileceğine dair bir uyarı karşılıyor.



Yaklaşık 2 belki de 3 ay beklenmesi gereken bu durumun cihazın üretimin yetişmemesi ve yüksek talepten mi kaynaklandığı yoksa bir pazarlama stratejisi mi olduğu bilinmiyor. Cihazın ülkemizde de Microsoft Türkiye tarafından satılmayacağını net olarak söyleyebiliriz. Şirket şimdiye kadar hiçbir Surface ürününü ülkemize getirmediği gibi diğer donanım ürünlerini de Türkiye'de satmak istemiyor.



İninal'den Steam İndirimleri İçin Ücretsiz Kod