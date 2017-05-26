

Surface serisi ile harike bir ivme yakalayan Microsoft, serisine Surface Pro modelinin yeni sürümünü ekleyerek yükselişe devam etmeyi düşünüyor.



Son zamanlarda pazardaki yükselişini daha da arttırmak isteyen Microsoft, yeni Surface Pro modeliyle adından söz ettireceğe benziyor.



Yeni tanıtılan bu ürün 2.3 inçlik 2736 x 1824 piksel çözünürlüğü dahilinde PixelSense teknolojisine sahip bir ekran ile kullanıcısını karşılıyor. Metal alaşımlı kasa Omnisonic üretimi Dolby Audio Premium stereo hoparlörler ile iyi bir ses performansı vaat ediyor. Arka kısımdaki 8MP çözünürlüğünde ve ön kısımdaki 5MP çözünürlüğünde kamera Full HD video kaydına olanak sağlıyor. Bataryası da 13 saate kadar kullanım ömrüne sahip.



İşlemci olarak ise Kaby Lake tabanlı Intel Core M3, Core i5 ve Core i7 işlemciler ile kullanıcısına ulaşırken, 8GB ve 16GB DDR4 RAM bellek seçenekleri ve 256GB-512GB-1TB depolama seçenekleri kullanıcıya sunulan olanaklar arasında.



Düşükten yükseğe fiyatları sıralayacak olursak Core M3 modeli 799$, Intel Core i5 modeli ise 999$ ve 1299$ aralığında seyrederken, son model olan Intel Core i7 sürümü ise 1600$-2700$ aralığında geniş bir donanım yelpazesi seçeneğiyle kullanıcısına ulaşıyor. Ürüne sahip olmak isteyen kullanıcılar ise 25 farklı ülkede 15 Haziran itibariyle olan satış tarihine kadar beklemek zorunda kalacaklar.



Koç Holding, Hintli Tata Grup ile ortaklığa gidecek



