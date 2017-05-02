

Yıllardır yükselişte olan Microsoft Surface cihazlar düşüşe mi geçiyor? Microsoft'un son raporu Surface cihazların son durumunu ortaya çıkardı.



Bildiğiniz gibi Microsoft'un son dönemde çok başarılı olduğu iki alan var; bulut servisleri ve 2 in 1 Surface cihazlar. Microsoft'un tablet/laptop karışımı Surface cihazları bir süredir rakip tanımıyor. Ancak şirketin yayınladığı son rakamlar gösteriyor ki yıllardır yükselişte olan Microsoft Surface cihazlar artık duraklama dönemine giriyor.



Microsoft'un yayınladığı son rapora göre yılın son çeyreğinde Surface cihazlardan elde edilen gelirler yüzde 26 azaldı. Bu yıllar sonra Surface cihazların ilk kez düşüşe geçtiği anlamına geliyor. Bu düşüşün sebebi ise oldukça açık. Microsoft'un son dönemde yeni 2 in 1 cihazları çıkarmamış olması. Analistler tarafından belirtilen bu durumu Microsoft kendisi de kabul etti.



2016'nın sonunda çıkması beklenen Surface Pro 5 ve Surface Book 2'nin ertelenmesi satışların düşmesine neden oldu. Ancak Microsoft çok yakında bu sorunu çözecek. Surface Pro 5 ve Surface Book 2'nin çok yakında satışa çıkması bekleniyor.



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