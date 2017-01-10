Intel Kaby Lake serisi işlemcileri duyurmasının ardından birçok üreticide bu işlemcilere sahip ürünlerini piyasaya çıkarmak için kolları sıvadı. Bunlardan biri olan Microsoft, Surface Book 2 modelinde Intel Kaby Lake serisi işlemcilere yer verecek.



Intel yeni seri Intel Kaby Lake işlemcileri duyurmasının ardından birçok büyük üreticide bu işlemcileri kendi ürünlerine entegre etmek için çoktan hazırlıklara başladı. Bu ureticilerden en ünlülerinden biri olan Microsoft ise yeni ürünü Surface Book 2 modelinde Intel Kaby Lake serisi işlemcilere yer vermeyi düşünüyor.



Bu yeni nesil işlemciler, diğer tüm yonga setlerine oranla daha yüksek işlem hızına artı olarak, güç tüketimi açısından da verimlilik sağlıyor. Bundan dolayı birçok teknoloji devi bu yonga setine ürünlerinde yer vermek istiyor.



Tüm bunlara rağmen bu iddiaların kesinlik kazanması için Microsoft cephesinden bir açıklama beklemek zorundayız.