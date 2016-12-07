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microsoft surface 5 söylentileri ortaya çıkıyor!

MİCROSOFT SURFACE 5 SÖYLENTİLERİ ORTAYA ÇIKIYOR!

Mobil taraftaki başarısıyla dikkat çeken Microsoft Surface serisi yeni bir model ile karşımıza çıkacak. İşte Microsoft Surface 5 hakkındaki iddialar.

Tarih : 07 Aralık 2016, 15:49
Puan Ver : Microsoft Surface 5 Söylentileri Ortaya Çıkıyor!(5/10)5


Mobil taraftaki başarısıyla dikkat çeken Microsoft Surface serisi yeni bir model ile karşımıza çıkacak. İşte Microsoft Surface 5 hakkındaki iddialar.



Yazılım devi Microsoft, akıllı telefon tarafında umduğu başarıları bulamasa da özellikle ABD pazarında tablet konusunda kayda değer başarılara imza atıyor. Microsoft Surface Pro 4 modeliyle tüketicilerin beğenisini kazanan firma, şimdi tableti yenilemenin hazırlığında.



Microsoft Surface 5 özellikleri nasıl olacak?



İddialar oldukça merak uyandırıcı. Microsoft Surface 5 modelinde 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanı bekleniyor. Önceki modelde depolama alanı 256 GB seviyesindeydi.



Performans tarafında ise yeni Intel Kaby Lake işlemci iddiaları dikkat çekiyor. Daha uzun bir pil ömrü ve daha yüksek performans değerleri bu işlemci ile mümkün. İşlemcinin frekans hızı ile ilgili henüz net bir bilgi bulunmuyor. Ancak 4K çözünürlüğün beklendiğini belirtelim. Intel Kaby Lake işlemciyle birlikte gelecek en önemli yeniliklerden biri bu.



USB-C ve Thunderbolt 3 portlarıyla donatılması beklenen Surface 5 tablet, Surface Pen isimli, kablosuz şarj olabilen, dokunmatik kalemle tüketicilerin karşısına çıkacak. Parmak izi okuma sensörü, 4K video desteği gibi yeni özellikler de bekleniyor.



Surface 5 ismine alternatif olarak Surface Pro 5 iddiaları olduğunu da hatırlatalım. Cihazın ismi şimdilik muamma. 2017'nın sonbahar aylarında duyurulması beklenen cihaz Windows 10 Redstone 3 ile kutusundan çıkacak.



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Etiketler: Microsoft  Surface  5  Söylentileri  Ortaya  Çıkıyor    haber

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