

Dünyanın en büyük yazılım şirketi olan Microsoft, özçekim çılgınlığına kendi uygulaması ile dahil oldu. Firma, Selfie isimli yeni bir uygulama yayınladı. Üstelik uygulama sadece iOS paltformu için. Uygulama ilginç bir şekilde Android için yayınlanmadı.



Microsoft Selfie uygulaması ne işe yarıyor?



Uygulamanın işlevi son derece basit. Özçekim fotoğraflarınızı düzenlemenizi sağlıyor. Tıpkı Instagram efektleri gibi çok sayıda filtre içeren uygulama iOS platformu için App Store'da ücretsiz olarak bulunuyor. İster uygulama içerisinden isterseniz de daha önce çektiğiniz fotoğrafları düzenleyebiliyorsunuz. Filtrelerin uygulanma yüzdesini belirleyebiliyorsunuz. Ayrıca fotoğrafı düzenledikten sonra karşılaştırma yapmak amacıyla fotoğrafın düzenlenmemiş haline de bir kısayol ile ulaşabiliyorsunuz.



Microsoft Selfie isimli uygulama aslında Lumia Selfie adıyla Windows cihazlarda da bulunuyordu. Ancak iOS için adı değiştirilmiş. Uygulama henüz Android platformunda bulunmuyor dolayısıyla sadece iPhone, iPad ve iPod cihazlarda kullanılabiliyor. Eğer özçekim fotoğraflarına meraklıysanız bu uygulamayı denemenizi tavsiye ederiz.