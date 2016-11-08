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microsoft selfie android için yayınlandı

MİCROSOFT SELFİE ANDROİD İÇİN YAYINLANDI

Özçekim akımı dur durak bilmeden yayılmaya devam ederken daha iyi özçekimler yakalayabilmek için Amerika teknoloji devi Microsoft yeni bir uygulama yayınladı. Android platformunda çıkışını yapan uygulama ile pek çok farklı efekt kullanıma sunuldu.

Tarih : 08 Kasım 2016, 09:51
Puan Ver : Microsoft Selfie Android İçin Yayınlandı(9/10)6


Özçekim akımı dur durak bilmeden yayılmaya devam ederken daha iyi özçekimler yakalayabilmek için Amerika teknoloji devi Microsoft yeni bir uygulama yayınladı. Android platformunda çıkışını yapan uygulama ile pek çok farklı efekt kullanıma sunuldu.



Samsung‘un bir PR çalışması olarak başlayan selfie akımı bir anda çığ gibi büyümeye ve dünya çapında yayılmaya başladı. Türk Dil Kurumutarafından özçekim olarak Türkçeye çevirilen Selfie için firmalarda pek çok uygulama yayınlıyor. Uygulama mağazalarında bulunan ve pek çok farklı efekt ve ayar imkanı veren uygulamalara geçtiğimiz yık Amerikan teknoloji devi Microsoftda katılmıştı.



Applecihazlar için İOSplatformunda yayınlanan uygulama ile kullanıcılara geniş ayar imkanı veriliyordu. Selfie adını taşıyan uygulama sayesinde çekilen özçekimler üzerinde çok detaylı ayarlamalar yapabilmek mümkün hale geliyordu. Renk dengesinden ten rengini ayarlamaya ve aydınlatmaya kadar pek çoka yarın sunulduğu uygulama sayesinde fotoğraf çok daha iyi hale getirilebiliyordu. Sadece İOS platforumunda yayınlanmaya başlayan uygulama artık rakip bir platformda daha kullanılmaya başladı.



Android için yayına alınan Microsoft Selfieuygulaması sayesinde uygulamadaki 12 filtre içerisinde özçekiminize en uygun olanı seçmeniz ve pek çok farklı ayarlamayı yapmanız mümkün hale getirilmiş. Microsoft tarafından uzun yıllardır geliştirilen yapay zeka teknolojisisayesinde yaş, cinsiyet ve cilt tonu gibi kişinin temel özelliklerini algılayan uygulama bu bilgilere göre özel fotoğraflar elde edilmesine olanak sağlıyor.



Microsoft Selife Büyük Beğeni Kazandı



Oldukça doğal ve kaliteli görüntüler ortaya çıkmasına olanak sağlayan yeni özçekimuygulaması sayesinde sadece 1-2 saniye içerisinde kaliteli görüntüler elde edebilmeniz mümkün hale getirilmiş.



Geçtiğimiz aylarda patlak veren Prisma‘nın ardaından Microsoft Selfie'nin de benzer bir başarı göstermesi bekleniyor. Şu an insaların günlük kullanım aracı arasına giren Prisma eskisi kadar çok kullanılmasa da arada bir kullanılan fotoğraf düzenleme uygulamaları arasına girdi.



Mobilde Umudu Android ve İOS'te Arıyor



Mirosoft'un yaklaşık 2 senedir uygulamakta olduğu strateji ile birlikte firma rakip platformlarda kullanıcılar tarafından sıklıkla kullanılacak uygulamalar geliştirmeye ve yayınlamaya başladı. Firma sadece kendi geliştirdiği uygulamaları yayınlamıyor aynı zamanda gelecek vaat eden ya da başarıya ulaşmış uygulamaları satın alarak da bunları kendi bünyesinde kullanıcılara sunuyor.



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Etiketler: Microsoft  Selfie  Android  İçin  Yayınlandı    haber

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