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microsoft saç sakal konusuna el attı!

MİCROSOFT SAÇ SAKAL KONUSUNA EL ATTI!

ABD'li yazılım devi Microsoft, artık saç ve sakalınıza da karışacak. Nasıl mı? Konuyla ilgili detaylı bilgiler haberimizde yer alıyor.

Tarih : 12 Kasım 2015, 09:27
Puan Ver : Microsoft Saç Sakal Konusuna El Attı!(8/10)6


ABD'li yazılım devi Microsoft, artık saç ve sakalınıza da karışacak. Nasıl mı? Konuyla ilgili detaylı bilgiler haberimizde yer alıyor.

Microsoft'un iştiraki olan yazılım ekibi; Microsoft Garage birbirinden ilginç uygulamalara imza atıyor. Bu Uygulamalardan ilki paylaştığınız fotoğrafla yaş tespiti yapan How Old uygulamasıydı.

Kısaca Uygulama şu şekilde çalışıyordu: www.How-old.net sitesine tıklayıp/dokunup fotoğraf paylaşıyorduk ve paylaştığımız fotoğrafa göre Microsoft yaşımızla ilgili bir tahminde bulunuyordu.

Bu Uygulama hatırlanacağı üzere kısa sürede Popüler bir hâle gelmişti. Şimdiki Uygulamanın ismi ise MyMoustache. Bu Uygulamayı kullanabilmeniz için yapmanız gereken tek şey ise; www.mymoustache.net sitesine tıklayıp/dokunup ziyaret etmeniz.

Bu Uygulamada da bir fotoğrafı karşıya yüklüyorsunuz. Uygulama bu fotoğrafı analiz edip size yakışan ideal saç ve sakal konusunda sizleri bilgilendiriyor.

Bu tarz Uygulamaların sayısını, Microsoft'un Garage ekibinin arttırması bekleniyor. Bakalım, bu uygulama da ne kadar popüler olacak? İlerleyen zamanlarda Apple'dan da böyle uygulamalar görürsek şaşırmayalım deriz.



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Etiketler: Microsoft  Saç  Sakal  Konusuna  El  Attı    haber

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