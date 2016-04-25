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microsoft: robotlar tehlike arz etmiyor

MİCROSOFT: ROBOTLAR TEHLİKE ARZ ETMİYOR

Robot teknolojileri konusunda önemli yatırımlar yapan firmalardan biri olan Microsoft'a göre robotlar insalık için tehlike arz etmiyor. En azından şimdilik.

Tarih : 25 Nisan 2016, 09:55
Puan Ver : Microsoft: Robotlar Tehlike Arz Etmiyor(9/10)7


Robot teknolojileri konusunda önemli yatırımlar yapan firmalardan biri olan Microsoft'a göre robotlar insalık için tehlike arz etmiyor. En azından şimdilik.



Bildiğiniz gibi son yıllarda robot teknolojilerinde önemli gelişmeler yaşandı. Bir zamanlar hayalden ibaret olan insansı robotlar gerçeğe dönüşmeye başladılar. Bunun yanı sıra bazı yerlerde robotlar gündelik işlerde de kullanılmaya başlandılar. Japonya'daki otel resepsiyonisti robotlar gibi. Robot teknolojilerinde yaşanan bu gelişmelerin heyecan verici olduğuna şüphe yok ama bu gelişmeler bazı endişeleri de beraberinde getirmiyor değil.



Biraz da Hollywood'un katkısıyla tüm dünyada robotlar hakkında bir paranoya oluşmuş durumda. Birçok insan birgün robotların dünyayı ele geçireceğinden endişeleniyor. Ancak Microsoft'a göre böyle birşey mümkün değil. En azından şimdilik. Bu alanda önemli yatırımlar yapan Microsoft'un yöneticilerinden Chris Bishop'a göre bu konu fazla dramatize ediliyor. Gerçekte robotlar tamamen insanların kontrolünde ve bu halleriyle insanlık için herhangi bir tehlike oluşturmaları mümkün değil. Asıl tehlikenin Terminatör gibi kıyamet senaryoları ile zaman kaybetmek olduğunu söyleyen Bishop, bu tür paranoyaların robot teknolojileri konusunda geliştirmeleri yavaşlatacağından korktuğunu söylüyor.



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Etiketler: Microsoft  Robotlar  Tehlike  Arz  Etmiyor    haber

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