Yazılım devi Microsoft, Pinteres'te rakip olacak yeni bir uygulamayı yayına aldı. Thinga.me isimli uygulama, Pinterest gibi ürün görsellerinin paylaşıldığı bir sosyal medya uygulaması ancak bir farkla.



Pinterest sadece internet üzerindeki ürün görsellerini paylaşmaya imkan verirken Thinga.me, sanal dünyanın dışında gerçek mağazalarda görülen ürünlerin paylaşılmasına odaklanıyor.



Thinga.me kullanıcıları gezdikleri mağazalardaki ürünlerden beğendiklerinin fotoğrafını çekerek hemen Thinga.me hesabında paylaşabiliyorlar. Ayrıca uygulama bu ürünleri otomatik olarak kırparak arka fonu fotoğraftan kaldırıyor ve ürünün fonsuz fotoğrafını kullanıcının sanal raflarına ekliyor.



Alışveriş tutkunlarının kalbini çalmaya odaklanmış olan uygulamanın özellikle moda, oyuncak, yeme-içme gibi sektörlerde büyük ilgi göreceği düşünülüyor. Eğer uygulama geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmayı başaracak olursa Microsoft'un uygulama üzerinden pek çok ünlü markanın reklamlarını yayınlaması da kaçınılmaz görünüyor.