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microsoft personeli ortalığı kızıştırdı

MİCROSOFT PERSONELİ ORTALIĞI KIZIŞTIRDI

Microsoft'ta görev yapan çılgın personel Brandon LeBlanc, Microsoft'un yeni model telefonları ile ilgili örnek fotoğraflar paylaşınca ortalık karıştı.

Tarih : 12 Kasım 2015, 09:28
Puan Ver : Microsoft Personeli Ortalığı Kızıştırdı(8/10)9


Microsoft'ta görev yapan çılgın personel Brandon LeBlanc, Microsoft'un yeni model telefonları ile ilgili örnek fotoğraflar paylaşınca ortalık karıştı.



Az önce sitemizde bir haber paylaşmıştık. O haberimizde Microsoft'un yeni model telefonu Lumia 950'nin 4K Video Çekimi hakkında bilgiler vermiştik.



Şimdi de örnek Fotoğrafları hakkında bilgileri sizlerle paylaşıyor olacağız. Konusu da, Lumia 950 ve 950 XL2in 20 Megapiksellik kameraları ile dikkat çekiyor olmaları.



Bu esasında önemli bir olay. Çünkü kamera konusunda yarışan cihazlar genellikle Sony ve LG oluyor. Fakat anlaşılan o ki, Microsoft da rakiplerinin arasına yeni telefonuyla girecek.



Örnek Fotoğrafları paylaşan LeBlanc, umarım yarın öbür gün başına bir iş gelmez. Çünkü kendisi kıskanılacak işlere imza atıyor ve paylaştığı fotoğraflar oldukça yüksek çözünürlüğe sahip olmaları inanılmaz ilgi çekiyor.



Microsoft çalışanı paylaştığı fotoğrafları ve videoları; Lumia 950 ve 950 XL ile çekmiş. PureView özelliğini kullanan bu telefonlar ayrıca Carl Zeiss optik kameraya sahip olması da ayrı bir merak konusu. Yine de şunu söylemeden edemeyeceğiz. Ürünlerin asıl performanslarını kendimiz test edince anlayacağız.



iPhone kullanıcılarına müjde!








Etiketler: Microsoft  Personeli  Ortalığı  Kızıştırdı    haber

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