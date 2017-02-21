

Microsoft, PC oyuncularını sevindirecek bir açıklamada bulundu. Artık PC oyunları tamamen konsol klonu olmayacak. İşte detaylar.



Oyun sektörü son yıllarda çok büyük bir ilerleme kaydetti. Özellikle konsolların oyun piyasasının hakimi olmasından sonra, oyun sektörü iyiden iyiye şahlandı. Elbette bunda korsan oyunun minimuma indirilmesi büyük önem taşıyor. Korsan oyunun önünün kesilebilmesi adına, gerek Microsoft, gerekse Sonyönemli adımlar attılar.



Konsollarınbu kadar popüler olmadığı dönemlerde oyunlar genel olarak PC'ye çıkıyor, ardından da konsollara portlanıyordu. PC'lerde korsan anlayışı o zamanlar çok fazla yaygın olduğu için, insanlar aynı oyunu para verip konsolda oynamak istemiyorlardı.



Fakat bu anlayış günümüzde tamamen değişti. Artık insanlar oyunları konsollarda oynuyorlar. Peki bu duruma neden olan şey neydi? Elbette işleyişin değişmesi. Şimdilerde oyunlar ilk olarak PC'ye değil, konsollara çıkıyor. Sonrasında ise bir şekilde portlanarak PC'ye taşınıyor. Bu durumda PC'de olası optimizasyon sorunlarını beraberinde getiriyor. Kısacası PC oyuncusu, parasını vererek aldığı oyunu bile keyfine vararak oynayamıyor. Çünkü bu oyunlar PCiçin değil, konsollar için üretiliyor.



İşte bu noktaya parmak basan Microsoft,PCoyuncularını sevindirecek haberler verdi. Microsoft Xbox'ın başındaki isim olan Phil Spenceryaptığı açıklamada PC'ye özel oyunlar geliştireceklerini açıkladı.



Spencer; “Birçok oyuncununPC'de oynadığı oyunlara bakıp “bu gerçekten bir PCoyunu mu?” diye düşündüğünü biliyorum. Günümüzde gerçekten kaliteli bir oyun geliştirmek 2-3 yıl alıyor. Halo Wars 2′ye bakın. Güzel birPC oyunu. Ancak dürüst olalım, RTS türü ilk olarak PC'de başladı. Peki biz ne yaptık? Halo Wars 1'i Xbox için çıkardık. Şimdi Halo Wars 2'yi PC için yayınladığımızda oyuncular bunu bir konsol oyunu olarak görüyor.” dedi.



Spencer, bu yargıları yok etmek istediklerini belirterek, ilerleyen dönemlerde sadece PC'ye özel oyunlar yapmak istediklerini dile getirdi.



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