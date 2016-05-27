

Microsoft Yönetim Kurulu Başkanı Satya Nadella; Nokia'dan geriye ne kaldıysa yok etmekte kararlı.



Microsoft, 2013 yılında tartışmalı bir karar sonrasında Finlandiyalı telefon üreticisi Nokia'yı, yaklaşık 7.5 milyar dolar karşılığında satın almıştı. Amerikalı teknoloji devi, Nokia'nın çoğunluk hissesine sahip olduğu dönemde, kısa sürede 1350 eski çalışanın görevine son verdi. Ne var ki Yönetim Kurulu Başkanı Satya Nadella; bununla yetinmeyecek gibi.



Sabah saatlerinde yapılan açıklamaya göre, Nokia'dan miras kalan 500 kişinin daha işine son verildi. Böylece, 3 yıl içerisinde, 1850 kişi işinden oldu.



Microsoft; Nokia logolu Lumia'lara halen yazılım desteği sunsa da, çoğu cihaz için söz konusu destek gelecek aylarda son bulacak.



Amerikalı şirketin sözcüsü, “Elbette Lumia 650, Lumia 950 ve Lumia 950XL modellerine, uzun süre boyunca destek vermeyi sürdüreceğiz. Bu destekten stratejik ortaklarımız Acer, Alcatel, HP, Trinity ve Vaio da faydalanacak. Bununla birlikte, diğer Lumia modelleri, yakın zamanda son güncellemelerini alacak. Zaten pek çok Lumia modeli için Windows 10 Mobile güncellemesi sunduk.” ifadelerini kullandı.



Sözcü, “Yani Microsoft Lumia öldü mü?” sorusuna, “Gelecekteki yol haritamız hakkında paylaşacak daha fazla şeyimiz yok” diyerek, üstü kapalı da olsa Lumia'nın nihayete kavuştuğunu belirtti.



Satya Nadella ise, “Yenilikçi teknolojilere yatırım yapmayı sürdüreceğiz.” ifadelerini kullanıyor. Lakin, bu açıklama da, gün itibariyle gerçekleşen büyük çaplı işten çıkarma operasyonu nedeniyle pek güven vermiyor.



Windows Mobile telefonlar, gün geçtikçe pazar payı kaybediyor ve şirkete zarar ettiriyor. Bu açıdan bakarsak Amerikalı dev, hamlelerinde haklı olabilir ama yaptığı pazarlama hatalarının da, bu facianın sebeplerinden olduğu unutulmamalı. Maalesef pek çok kişi işinden oldu ve efsanevi bir marka, tamamen silinmek üzere.



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