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Microsoft, Müzik Dinleme Platformu Groove'u Kapatıyor

MİCROSOFT, MÜZİK DİNLEME PLATFORMU GROOVE'U KAPATIYOR

Spotify, Apple Music ve Google Play Music ile rekabet edemeyen Microsoft'un ödemeli çevrimiçi müzik dinleme platformu Groove, yıl sonunda sessizliğe gömülecek.

Tarih : 03 Ekim 2017, 12:30
Puan Ver : Microsoft, Müzik Dinleme Platformu Groove'u Kapatıyor(10/10)6

Microsoft, yaptığı Spotify anlaşması sonrasında bir süredir can çekişen müzik dinleme uygulaması Groove'un fişini 31 Aralık 2017 tarihinde çekeceğini açıkladı.

MÜZÜK OYNATICISI OLARAK KULLANILABİLECEK

Şirket tarafından yapılan açıklamada geleneksel bir oynatıcı olarak uygulamanın bu tarihten sonra kullanılabileceği ancak servis kapatıldıktan sonra yeni şarkı satın alma, indirme ya da yayınlama imkanının olmayacağını belirtti.

KULLANICILAR MÜZİK LİSTELERİNİ SPOTIFY'A AKTARABİLECEK

Spotify kullanıcılarına ise müjdeli bir haber verildi zira yayınlanacak bir güncellemeyle Groove Music kullanıcıları, listelerini ve şarkılarını Spotify'a aktarabilecek. Yapılan anlaşmayla işlemi gerçekleştiren Groove kullanıcıları için 60 günlük premium Spotify üyeliği de verilecek.

İSİM DEĞİTİRMİŞTİ

Microsoft yıllardır isim ve platform değişikliklerine rağmen müzik dinleme uygulamasını piyasada tutunduramamıştı.

Taşınabilir medya araçları için geliştirilen Zune markasıyla Zune Music Pass olarak piyasaya sürülen uygulama 2012 yılında Xbox Music için feda edilmişti.

2015 yılında, özellikle Xbox oyun konsolu sahibi olmayan müşterilerin yaşadığı kafa karışıklığı nedeniyle markanın ismini Xbox Music yerine Groove olarak değiştiren Microsoft, hızlı büyüyen rakipleri Apple ve Spotify ile rekabet edemiyordu.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Microsoft  Müzik  Dinleme  Platformu  Groove  U  Kapatıyor    haber

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