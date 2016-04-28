Microsoft, Nokia'nın varisi Lumia için “zararın neresinden dönsek kardır” anlayışını benimsemiş durumda. Lumia 950 ve Lumia950 XL modelleri, en çok rağbet gördükleri Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada pazarlarında, 100 ile 150 dolar arasında indirime gideceği bir haftalık organizasyon tertipledi.



Microsoft, Nokia'nın varisi Lumia için “zararın neresinden dönsek kardır” anlayışını benimsemiş durumda. Lumia 950 ve Lumia950 XL modelleri, en çok rağbet gördükleri Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada pazarlarında, 100 ile 150 dolar arasında indirime gideceği bir haftalık organizasyon tertipledi.



Microsoft, Nokia'yı satın alarak, maalesef tarihinin en büyük ticari hatalarından birini yaptı. Nokia markasının pazardan tamamen silinmesi bir yanda dursun, Lumia modellerinin satışları da Microsoft'a sadece 2015 yılında 9 milyar dolar zarar ettirdi. Microsoft Windows Phone temelli cihazların satışı, 2014'de 8.5 milyon seviyesindeyken, bu rakam, şimdilerde 2 milyon sınırına kadar geriledi.



Microsoft, dünyanın eski bir numarası Nokia'yı satın almak için 7.5 milyar dolarlık bir ücreti gözden çıkarmıştı.



Şimdiyse şirket, haklı olarak “zararımı olabildiğince azaltayım” politikasını benimsiyor. Microsoft'un amiral gemilerinde 950 XL, 25 Nisan'dan 1 Mayıs'a kadar, Amerika pazarında 650 dolardan satılacak. Söz konusu rakamın önceki etiketi 800 dolardı. Lumia 950 ise 650 dolardan 550 dolara geriledi.



Teknoloji devinin İcra Kurulu Başkanı Satya Nadella, geçtiğimiz hafta yaptığı basın açıklamasında, Lumia'nın keskin düşüşünün farkında olduklarını ancak bunu gerek fiyat politikaları, gerek Windows Phone 10 desteği, gerekse kaliteli yeni ürünler ile durdurmayı hedeflediklerini açıklamıştı. Şimdilik İcra Kurulu Başkanı Satya Nadella'nın gereğinden fazla iyimser konuştuğunu söyleyebiliriz zira rakiplerin nitelik ve nicelik olarak, sürekli başarılı hamleler yapıyor. Sony'nin ekonomik süper orta sınıfı Xperia M5, amiral gemisi Xperia Z5 ve Z5 Ultra, Samsung'un Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge modelleri, Apple'ın orta seviyeye hitap küçük devi iPhone SE, LG'nin H5 hamlesi ve Çinli teknoloji devi Huawei kayda değer fiyat-performans ürünleri ile karşı karşıyalar. Bu noktadan dönüşün, zorlu bir viraj olduğunu söylememiz mümkün.



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