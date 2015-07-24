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microsoft lumia 950 ve 950 xl ortaya çıktı!

MİCROSOFT LUMİA 950 VE 950 XL ORTAYA ÇIKTI!

Windows Phone işletim sistemini içeren cihazlar genelde Microsoft Lumia modelleriyle karşımıza çıkıyor; çünkü Samsung, Sony, LG, HTC gibi firmaların tercihi Android.

Tarih : 24 Temmuz 2015, 12:20
Puan Ver : Microsoft Lumia 950 Ve 950 Xl Ortaya Çıktı!(8/10)8


Windows Phone işletim sistemini içeren cihazlar genelde Microsoft Lumia modelleriyle karşımıza çıkıyor; çünkü Samsung, Sony, LG, HTC gibi firmaların tercihi Android.



Bu adıma yönelik olarak Nokia Mobil Bölümüne milyarlarca dolar veren Microsoft, kısa süre önce Mobil Bölümden 6800 kişiye yol göstermişti.



“Acaba Windows Phone ve Lumia serisi hız kesecek mi?” derken gelecek nesil Lumia 950 ve Lumia 950 XL adlı amiral gemisi modellerin bilgileri sızdı.



Windows 10 Mobile olarak bilinecek gelecek nesil mobil işletim sistemini içerecek yeni amiral gemileri sene sonunda hazır olacak.



Daha önceki Lumia 940 ve Lumia 940 XL dedikodularında olduğu gibi teknik bilgiler çok da net değil. Çin'den gelen bilgilere göre artık Lumia 940 ve 940 XL yerine 950 ve 950 XL gündemde.



Talkman ve Cityman kod adlı cihazlardan Lumia 950'de; 5.2 inç QHD ekran, altı çekirdekli Snapdragon 808 yongaseti, 3 GB ana bellek, 32 GB dâhili depolama alanı, 20 MP kamera, 5 MP ön kamera ve USB Type C portu ile 3000 mAh batarya yer alacak.



Lumia 950 XL ise 5.7 inç QHD ekran, sekiz çekirdekli Snapdragon 810 yongaseti, 3300 mAh batarya dışında aynı özellikleri içerecek. Tamamen metal gövdeli cihazlar Ekim ayında tanıtılabilir.








Etiketler: Microsoft  Lumia  950  Ve  950  Xl  Ortaya  Çıktı    haber

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