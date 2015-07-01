

Microsoft'un Windows 10 işletim sistemiyle birlikte duyuracağı tahmin edilen Lumia 940 XL modeline ilişkin en gerçekçi teknik özellikler ortaya çıktı. GFXBench isimli performans testi uygulamasında görülen Lumia 940 XL'ın detaylı teknik özellikleri haberimizde.



Sıkça gündeme gelen Microsoft'un yeni gizemli telefonlarından Lumia 940 ve Lumia 940 XL hakkında yeni bir bilgi ortaya çıktı. Lumia 940 hakkında zaten detaylı bilgilere ulaşılmıştı. Ancak Lumia 940 XL modelini gizemini hala koruyordu. Bugün GFXBench'te ortaya çıkan sayfada Lumia 940 XL üzerindeki sır perdesi kalktı diyebiliriz. Merakla beklenen, Microsoft'un yeni amiral gemisi Lumia 940 XL, şimdiye kadar piyasaya çıkmış en yüksek donanıma sahip akıllı telefon olacak.



Windows 10'un mobil sürümünü kullanacak olan Lumia 940 XL modelinde 5.7 büyüklüğünde QHD çözünürlükte bir ekran yer alacak. 2560×1440 çözünürlüğündeki bu ekranın arkasında Qualcomm Snapdragon 810 işlemci, Adreno 430 GPU grafik işlem birimi, 3 GB RAM ve 16 GB depolama alanı yer alacak. Ekran görüntüsünde 1.5 GB RAM ve 14 GB dahili depolama alanı olduğu yazıyor ancak bu bilginin cihaz henüz test aşamasında olduğu için eksik gözüktüğünü tahmin ediliyor.



Bir diğer dikkat çeken nokta, Lumia 940 XL'ın kameraları. 20 MP arka ve 5 MP ön kameraya sahip olan Lumia 940 XL'ın arka kamerası UHD (4K) video kaydı yapabiliyor. Ön kamerası ise 1080p video kaydı yapabiliyor. Microsoft Lumia 940 XL modelinin Eylül ayında resmiyet kazanması bekleniyor.



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