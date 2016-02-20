Microsoft, efsanevi Nokia'nın devraldığı teknoloji ve patentleri, yeni, uygun fiyatlı Lumia 650'de de kullanacak. Lakin daha önceki haberlerimizde, resmiyete kavuştuğunu açıkladığımız modelin, tuhaf ve beklenmedik bir eksikliği mevcut.



Microsoft, efsanevi Nokia'nın devraldığı teknoloji ve patentleri, yeni, uygun fiyatlı Lumia 650'de de kullanacak. Lakin daha önceki haberlerimizde, resmiyete kavuştuğunu açıkladığımız modelin, tuhaf ve beklenmedik bir eksikliği mevcut.



Lumia 650 sadece Amerika Birleşik Devleti pazarında değil, Avrupa, Asya ve Uzak Doğu pazarında da, bahar aylarında raflardaki yerini alacak.



Microsoft, bütçe dostu telefonundan az kar elde edeceğini de açık yüreklilikle vurguluyor. Akıllı cihazın, Amerikalı şirkete maliyetinin 200 dolar düzeyinde olacağını açıkladı. Yani ortada, 50 dolarlık bir kar marjı bulunuyor.



Microsoft, hemen hemen tüm akıllı cihazlarında kullandığı Display Dock Continuum teknolojisini, ekonomik modelinde tercih etmeyecek.



Display Dock Continuum,akıllı cihazınızı bir nevi PC'ye dönüştüren bir yapı. İlk tanıdıldığında Continuum Dock olarak anılan Display Dock, üç adet USB girişine sahip. Bu girişlerden biri USB Type-C, HDMI ve DisplayPort girişlerini de barındırıyor. Display Dock'da bir adet de ek USB girişi bulunuyor. Böylece, akıllı cihaz film, oyun ve uygulamaları Windows 10 işletim sistemine aktarabiliyor.



Uygun fiyatlı akıllı telefonda, 8 megapiksel arka, 5 megapiksel ön fotoğraf makinesi bulunurken, 2000 mAH'lık batarya ihtiyaçları karşılıyor. Cihaza, 200 GB'lık SD kart desteği de barındırıyor.



