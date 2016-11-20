Amerikan teknoloji devi Microsoft Linux Vakfı'na katılarak Platin üye oldu. Birkaç yıl öncesine kadar düşmanca tavırlar takınan teknoloji devinin bu hareketi çok konuşulacağa benziyor.



CEO değişimi ile birlikte radikal kararların alındığı Microsoft'ta bu kararların ardı arkası kesilmiyor. Stave Ballmer'ın Xbox ve Windows 8 başarısızlığının ardından görevinden ayrılması üzerine şirkette yönetimi Satya Nadella ele almıştı. Nadella geldiği ilk günden beri büyük değişimlerin geleceğini ifade etmişti. İlk olarak İOS ve Android platformları için gelişmiş uygulamalar tasarlayan ve yaygın kullanılan uygulamaları satın olarak kendi bünyesinde kullanıma sunan firma bu sayese rakip ekosistemlerde önemli bir güç elde etmeyi umuyordu.



Android platformunda kendisine ait arayüzü ve kilit ekranı bile bulunan Microsoft rakip platformlara destek vermeyi sürdüreceğini açıklamıştı. Microsoft'tan dün yapılan basın açıklamasıyla birlikteyse önemli bir gelişme duyuruldu. Açıklama göre Microsoft Linux Vakfı'na üye oldu. Sektörde ilgili uyandıran bu durum büyük bir şoka neden oldu. Microsoft her ne kadar geçtiğimiz aylarda SQL platformunu Linux için uyarlasa ve Dont Net'i kısmen açık kaynaklı hale getirse de bu denli büyük adım atacağı tahmin edilmiyordu.



Platin üye olarak Linux Vakfı'na katılan Microsfot'un üyeliği en üst düzey üyeliklerden bir tanesi. Bu üyeliğe sahip olabilmek için yıllık en az 500 bin dolar bağışta bulunmak gerekiyor. Pek çok dünya devi Linux Vakfı'na dahil olsa ve bağış yapsa da Microsoft'un üyeliği büyük bir önem arz ediyor. Samsung, Huawei, İntel, Fujitsu gibi son kullanıcıya da ürünler satan firmaların yanı sıra Oracle gibi veritabanı yazılımlarında uzman bir firma ve IBM, Cisco, NEC, Qualcomm gibi teknoloji devleri de vakfın platin üyeleri arasında yer alıyor. Vakıfta platin üye olmasıyla birlikte vakıf yönetiminde bir yönetici hakkı da elde eden Amerikan teknoloji devi, Azure platformunun önemli yöneticilerinden John Gossman'ı vakıf yönetimindeki temsilcisi olarak atadı.



Şirketin Linux için de yayınladığı Visiual Studio yazılım geliştirme platformunun yanı sıra firmanın Office'i de Linux'a getirebileceği konuşuluyor.