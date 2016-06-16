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microsoft, linkedın'i neden aldığını açıkladı

MİCROSOFT, LİNKEDIN'İ NEDEN ALDIĞINI AÇIKLADI

İş dünyasının sosyal ağı LinkedIn'i satın almak için 26 milyar dolar ödeyen Microsoft'un CEO'su Satya Nadella, LinkedIn'i neden satın aldıklarını açıkladı.

Tarih : 16 Haziran 2016, 09:57
Puan Ver : Microsoft, Linkedın'i Neden Aldığını Açıkladı(10/10)9


İş dünyasının sosyal ağı LinkedIn'i satın almak için 26 milyar dolar ödeyen Microsoft'un CEO'su Satya Nadella, LinkedIn'i neden satın aldıklarını açıkladı.



Bildiğiniz gibi Microsoft birkaç gün önce son dönemin en büyük satın alımlarından birini gerçekleştirdi. Amerikalı teknoloji devi, iş dünyasının popüler sosyal ağı LinkedIn'i satın almak için 26.2 milyar dolar ödedi. Şirketin bu dev yatırımı teknoloji dünyasını da şaşırttı. Şirketin LinkedIn'i neden satın aldığını açıklayan ise Microsoft CEO'su Satya Nadella oldu.



Şirket çalışanlarına bir mektup yazan Nadella, iş dünyasında sundukları ürün ve hizmetlerin şirket için önemine dikkat çekti. Özellikle Office 365 ürün ve servislerinin şirket için en önemli alanlardan biri halini geldiğini söyleyen CEO, LinkedIn'in satın alınmasıyla birlikte Office 365 deneyiminin daha da gelişeceğine inanıyor. Nadella bu iki servisin birlikte daha da gelişeceklerini ve zamanla yeni gelir alanları açacaklarını söylüyor.



LinkedIn CEO'su Jeff Weiner ise, her iki şirketin de aslında aynı şeyleri başarmak istediğini söyleyerek bu satın alımın iki taraf için de yararlı olacağını belirtti. Weiner'a göre Microsoft'un gücünü arkasına alan LinkedIn artık daha da hızlı büyüyecek.



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