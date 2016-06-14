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microsoft, linkedın astronomik ücretle satın aldı!

MİCROSOFT, LİNKEDIN ASTRONOMİK ÜCRETLE SATIN ALDI!

Los Angeles'da düzenlenen, E3 2016 öncesi basın toplantılarında, eteklerdeki taşlar bir bir dökülüyor. Microsoft, LinkedIn'in çoğunluk hissesini astronomik bir ücret karşılığında ele geçirdi.

Tarih : 14 Haziran 2016, 11:01
Puan Ver : Microsoft, Linkedın Astronomik Ücretle Satın Aldı!(5/10)4


Los Angeles'da düzenlenen, E3 2016 öncesi basın toplantılarında, eteklerdeki taşlar bir bir dökülüyor. Microsoft, LinkedIn'in çoğunluk hissesini astronomik bir ücret karşılığında ele geçirdi.



Microsoft, iş dünyasının başarılı sosyal ağ servisi LinkedIn'in çoğunluk hissesini 26 milyar dolar karşılığında satın aldı.



LinkedIn Yönetim Kurulu Başkanı Jeff Weiner'ın, görevinin başında kalmasına Microsoft üst yönetimi tarafından karar verildi. Bizce de son derece isabetli bir eylem: Bozuk olmayan bir şeyi neden tamir etmek isteyesiniz ki?



Microsoft İcra Kurulu Başkanı Satya Nadella, “LinkedIn, kendine özel imzasını, kültürünü ve bağımsızlığını sürdürecek.” ifadelerini kullanarak, sosyal medya servisinin dinamikleri ile oynamayacaklarını ima etti.



Jeff Weiner, “13 yıldır, dünyayı değiştirmek için çeşitli yollar bulmaya çalışıyoruz. Bundan sonra, söz konusu eylemimizi Microsoft ile işbirliği içerisinde yürüteceğiz ve eminiz ki, daha da büyük kitlelere ulaşacağız. Microsoft'un ‘Bulut' teknolojisi ile kendi altyapımızı birleştirmek harika bir fikir. Sektördeki eşsiz pozisyonumuzu korurken, Microsoft'un desteğini almak harikulade. Daha verimli ve başarılı olacağımıza inancım tam.” açıklamasında bulundu.



Sosyal medya servisi kurucularından ve mevcut ortaklıkta hisse sahibi Reid Hoffman da görüşlerini paylaştı. Reid Hoffman, “Abonelerimiz ve gelecek müşterilerimiz için müthiş bir gelecek önümüzde uzanıyor. Biz de neler olacağını görmeyi iple çekiyoruz. Kurulun kararına (LinkedIn üst düzey yönetiminden bahsediyor) sonsuz destek veriyor.” ifadelerini kullandı.



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Etiketler: Microsoft  Linkedın  Astronomik  Ücretle  Satın  Aldı    haber

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