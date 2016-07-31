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microsoft, işten çıkarmalara devam ediyor!

MİCROSOFT, İŞTEN ÇIKARMALARA DEVAM EDİYOR!

Microsoft Yönetim Kurulu Başkanı Satya Nadella durdurulamıyor. Şirket CEO'su, yeni işten çıkarmalar olacağını kamuoyu ile paylaştı.

Tarih : 31 Temmuz 2016, 09:56
Puan Ver : Microsoft, İşten Çıkarmalara Devam Ediyor!(9/10)9


Satya Nadella denilince akla öncelikle iki şey geliyor: Microsoft'un Nokia politikası ve bolca işten çıkarma. Şirket, 2850 çalışanına, 2017 yılında işten çıkarılacaklarını tebliğ etti. Microsoft, yıl içinde de 1850 çalışanının şirket ile ilişiğini kesmişti.



Sızan dedikodulara göre, bu toplu işten çıkarmaların öncelikli nedeni Microsoftun mobil cihaz departmanında yaşadığı problemler. Malum, Lumia akıllı telefonlar, şirketin sırtına büyük bir yük bindiriyor. Microsoft da, gelir-gider tablosunu eşitlemek için işten çıkarmalara başvurmak zorunda kalıyor. Halihazırdaki işten çıkarmaların çoğunun eski Nokia çalışanı olması da bunun göstergesi.



Firma sözcüsü, yakın zamanda 10.000'den fazla kişinin iş akdinin fes edileceğini yönündeki dedikoduları ise resmi kanallardan yalanladı. Nadella, daha önce de vurguladığı gibi, özellikle mobil departmandan küçük çaplı işten çıkarmalar “olabileceğini” açıkladı.



Kulaklara çalınan diğer dedikodular ise, işten çıkarmaların sadece akıllı telefon ve tablet satışları nedeniyle değil, Windows 10'un istenen ilgiyi görememesi sebebiyle gerçekleştiği.



Amerikalı teknoloji devinin akıllı cihaz departmanı, son yılda resmen çöküş yaşamış ve Avrupa'daki pazar payı yüzde 5 seviyesinin altına inmişti.








Etiketler: Microsoft  İşten  Çıkarmalara  Devam  Ediyor    haber

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