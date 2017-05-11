Meteorolojiden Toz Taşınımı Uyarısı
Erkeklerle Görüşüyor Dediği Yengesine Kızdı, Kardeşini Öldürdü
Bingöl'de 3 Terörist Öldürüldü
Kılıçdaroğlu, Sözcü Gazetesini Ziyaret Etti
Antalya'da Denizde Oluşan 4 Hortum Korkuttu
Hollanda'da Hükümet Kurulamıyor!
Pierce Brosnan'dan Doğum Günü Öpücüğü
Obeziteye Karşı Sağlıklı Yaşam Şenliği
Almanya Blöf Yapıyor! İsteseler De Bulamazlar
Buse Kayacan Galatasaray'da
İstanbul Metrosuna Atm'ler Tekrar Yerleştirildi
Ptt 5 Yılda 60 Bin Kişiyi İşe Alacak
Ab, Erdoğan, Juncker Ve Tusk Arasındaki Üçlü Zirveyi Duyurdu
Balon Şişirirken Öldü!
Diyanet İşleri Başkanı Görmez Ölümden Döndü
Çağın Vebasına Davetiye Çıkarıyor!
Twitter'da Sorun!
Bensu Soral Cannes'da Büyüledi
Ankaragücü'nde İsmet Taşdemir Görevi Bıraktı
İtalya Hükümeti Bedava Kale Dağıtıyor

microsoft ipad'in sonunu getirebilir

MİCROSOFT İPAD'İN SONUNU GETİREBİLİR

Tablet satışları her geçen gün azalıyor. Özellikle iPad satışlarında ciddi düşüş yaşandı. Bu düşüşün başlıca sebebi ise Microsoft'un ürünleri.

Tarih : 11 Mayıs 2017, 09:35
Puan Ver : Microsoft İpad'in Sonunu Getirebilir(7/10)6


Tablet satışları her geçen gün azalıyor. Özellikle iPad satışlarında ciddi düşüş yaşandı. Bu düşüşün başlıca sebebi ise Microsoft'un ürünleri.



Microsoft 2012'de ilk 2 in 1 cihazı Surface RT'yi piyasaya sürdü ve yeni bir cihaz türü ortaya çıkarmış oldu. Tablet ve laptopu bir araya getiren 2 in 1 cihazlar ilk çıktıklarında pek az şirketin ilgisini çekmişti. 2 in 1 cihazların tutmayacağını düşünen bu firmalardan biri de Apple'dı. Gel gelelim aradan sadece 5 yıl geçti ve Microsoft 2 in 1 cihazları ile Apple'ın iPad satışlarını yerle bir etmeyi başardı.



IDC'nin raporuna göre tablet satışları her geçen gün azalıyor. Tablet pazarındaki bu düşüşten en çok etkilenen şirket ise Apple. 2 in 1 cihazlara olan ilgi arttıkça Apple'ın tablet satışları düşüyor. Geçtiğimiz yılın ilk çeyreğinde 10.3 milyon tablet satan Apple, bu yılın ilk çeyreğinde 8.9 milyonda kaldı. Üstelik analistlere göre bu düşüş önümüzdeki yıllarda da devam edecek. Apple dışında bu düşüşten en çok etkilenen firmaların başında Samsung ve Lenovo geliyor.



Dünden bugüne oyun sektörü








Etiketler: Microsoft  İpad  İn  Sonunu  Getirebilir    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER