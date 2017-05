Tablet satışları her geçen gün azalıyor. Özellikle iPad satışlarında ciddi düşüş yaşandı. Bu düşüşün başlıca sebebi ise Microsoft'un ürünleri.



Microsoft 2012'de ilk 2 in 1 cihazı Surface RT'yi piyasaya sürdü ve yeni bir cihaz türü ortaya çıkarmış oldu. Tablet ve laptopu bir araya getiren 2 in 1 cihazlar ilk çıktıklarında pek az şirketin ilgisini çekmişti. 2 in 1 cihazların tutmayacağını düşünen bu firmalardan biri de Apple'dı. Gel gelelim aradan sadece 5 yıl geçti ve Microsoft 2 in 1 cihazları ile Apple'ın iPad satışlarını yerle bir etmeyi başardı.



IDC'nin raporuna göre tablet satışları her geçen gün azalıyor. Tablet pazarındaki bu düşüşten en çok etkilenen şirket ise Apple. 2 in 1 cihazlara olan ilgi arttıkça Apple'ın tablet satışları düşüyor. Geçtiğimiz yılın ilk çeyreğinde 10.3 milyon tablet satan Apple, bu yılın ilk çeyreğinde 8.9 milyonda kaldı. Üstelik analistlere göre bu düşüş önümüzdeki yıllarda da devam edecek. Apple dışında bu düşüşten en çok etkilenen firmaların başında Samsung ve Lenovo geliyor.



