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microsoft, ios için cortana ‘nın yenilenmiş versiyonunu kullanıma sundu

MİCROSOFT, İOS İÇİN CORTANA ‘NIN YENİLENMİŞ VERSİYONUNU KULLANIMA SUNDU

Sesli asistanların popülerliği her geçen gün artıyor. Microsoft yeni uygulaması ile kullanıcılara büyü bir süpri yaptı ve iOS için Cortana ‘nın yenilenmiş versiyonunu kullanıma sundu.

Tarih : 15 Mart 2017, 10:09
Puan Ver : Microsoft, İos İçin Cortana ‘Nın Yenilenmiş Versiyonunu Kullanıma Sundu(6/10)4


Sesli asistanların popülerliği her geçen gün artıyor. Microsoft yeni uygulaması ile kullanıcılara büyü bir süpri yaptı ve iOS için Cortana ‘nın yenilenmiş versiyonunu kullanıma sundu.



Karşınızda iOS için Cortana ‘nın yenilenmiş versiyonunu. Sesli asistanlar ilk çıktığı günlerde tasarlandıkları platformlara münhasır çalışıyorlardı. IOS için Siri, Android için Google Asistan ve Windows için Cortana. Bununla birlikte, şirketler zamanla uygulamlarını başka platformal için de sunmaya başladılar; Microsoft'un bu konuda elini hızlı tutarak Windows olmayan aygıtlar için Cortana'yı kullanıma sundu.



Microsoft iOS için Cortana uygulamasını yeniledi. Aslında firma daha önce Cortana'nın yenilenmesi sürecinin sinyalini vermiş ve bu konuda açıklamalarda bulunmuştu. 



Yeni versiyonla neler geliyor!



Cortana'nın yeni versiyonu birçok yenilik ile bilikte geliyor. Bunların en başında yükleme süresi yer alıyor. Artık komutlardan sonra eskisi gibi beklemiyorsunuz ve uygulama bizlere daha hızlı sonuçlar sunuyor. Ayrıca uygulama varsayılan olarak sesli komutları ve soruları dinlemeye başlayabiliyor. Ana ekranında hava durumu, trafik, paket teslimatları ve daha pek çok şey gibi bir grup konu gösterimi yaparak Google Asistan benzeri kartlar ile sunum yapabiliyor.



Bunun yanı sıra uygulamanın sağ alt köşesinde, kullanıcıların konuşmaya gerek duymadan kullanabileceği hızlı işlem düğmeleri ve komutlar sunması için bir düğme yerleştirilmiş. Eğer siz de iOS için Cortana versiyonunun yenisi indirmek istiyorsanız  iTunes App Store'dan yenilenmiş sürümü cihazınıza yükleyebilirsiniz.



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