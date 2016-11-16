Yurt Dışından Getirilen Cep Telefonuna Yeni Ücret
Kaçırılan 118 Yolculu Libya Uçağı İçin Operasyon Hazırlığı Yapılıyor
Rusya'nın İthalat Yasağı Haftaya Kalkıyor
Deaş Operasyonunda Gözaltında Olan 43 Kişi...
Hükümlü Çocuklar Hakkında Yeni Düzenleme
Şehitlerimizi Uğurluyoruz
118 Yolcusu Bulunan Libya Uçağı Kaçırıldı
Ak Parti'den Cumhurbaşkanlığı Sistemi Kılavuzu
Rusya Havalimanı'nda Sarhoş Sürücü Ortalığı Birbirine Kattı!
Yeni Dönem 1 Ocak'ta Başlıyor
Chp'de Deprem! 506 Kişiyi Üyelikten Çıkardılar
Haliç'e Buruk Veda! Tarihi Galata Köprüsü Yerinden Kaldırıldı!..
Rtük Dizilere Ceza Yağdırdı
Emniyet Müdürlüğü'ne Yönelik Eylem İçin Keşif Yapan 4 Pkk'lı Yakalandı
Aselsan'dan 200 Milyon Dolarlık Sözleşme
Putin'den Karlov Suikastıyla İlgili Açıklama
Liseli Elif, Okula Giderken Çöken Duvarın Altında Kaldı
İşte Yılın Transferi! 70 Milyon Euro
Abd Büyükelçisi Bass: Suçlamaları Reddediyoruz
Türkiye'de Konut Satışı Yüzde 25,1 Arttı

microsoft halo ‘nun 15. yılı için özel etkinlik düzenliyor

MİCROSOFT HALO ‘NUN 15. YILI İÇİN ÖZEL ETKİNLİK DÜZENLİYOR

Microsoft'un Xbox oyun konsoluna ilgiyi arttırmak için geliştirdiği efsanevi video oyun serisi Microsoft Halo'nun 15. yılı nedeniyle yazılım devi büyük bir etkinlik düzenleyeceğini duyurdu.

Tarih : 16 Kasım 2016, 09:57
Puan Ver : Microsoft Halo ‘Nun 15. Yılı İçin Özel Etkinlik Düzenliyor(10/10)7


Microsoft'un Xbox oyun konsoluna ilgiyi arttırmak için geliştirdiği efsanevi video oyun serisi Microsoft Halo'nun 15. yılı nedeniyle yazılım devi büyük bir etkinlik düzenleyeceğini duyurdu.





 



15 Kasım 2001'de piyasaya çıkan ilk Microsoft Halo oyunundan sonra serinin devam oyunları da gelmiş ve Halo serisi Xbox'ın en çok satan oyunları arasında yer almıştı. Büyük bir oyuncu kitlesinin beğenisini kazanmış olan Halo oyunları hala da hız kesmeden oynanmaya devam ediyor.



Oyunun geliştiricisi Bungie, Halo'nun 15. yaşı şerefine, Twitch üzerinde canlı yayın yapacakken, etkinlikte Halo evreninin yeni oyunları hakkında da önemli duyuruların ve yeni tanıtım videolarının yayınlanması bekleniyor.



Microsoft Halo'yu aynı zamanda Xbox satışlarını arttırmak ve oyuncuları Xbox'a çekmek için önemli bir koz olarak kullanmıştı. Microsoft ilk 2 Halo oyununu hem konsollarda hem de PC'de yayınlamış, oyunu beğenen PC oyuncuları ise 2004 yılındaki üçüncü oyundan itibaren sadece Xbox platformu için yayınlanan oyun serisine devam edebilmek için Xbox satın almak zorunda kalmıştı.



Sniper: Ghost Warior 3 İçin Yeni Oynanış Videosu Yayınlandı








Etiketler: Microsoft  Halo  ‘Nun  15  Yılı  İçin  Özel  Etkinlik  Düzenliyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER