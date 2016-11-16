

Microsoft'un Xbox oyun konsoluna ilgiyi arttırmak için geliştirdiği efsanevi video oyun serisi Microsoft Halo'nun 15. yılı nedeniyle yazılım devi büyük bir etkinlik düzenleyeceğini duyurdu.











15 Kasım 2001'de piyasaya çıkan ilk Microsoft Halo oyunundan sonra serinin devam oyunları da gelmiş ve Halo serisi Xbox'ın en çok satan oyunları arasında yer almıştı. Büyük bir oyuncu kitlesinin beğenisini kazanmış olan Halo oyunları hala da hız kesmeden oynanmaya devam ediyor.



Oyunun geliştiricisi Bungie, Halo'nun 15. yaşı şerefine, Twitch üzerinde canlı yayın yapacakken, etkinlikte Halo evreninin yeni oyunları hakkında da önemli duyuruların ve yeni tanıtım videolarının yayınlanması bekleniyor.



Microsoft Halo'yu aynı zamanda Xbox satışlarını arttırmak ve oyuncuları Xbox'a çekmek için önemli bir koz olarak kullanmıştı. Microsoft ilk 2 Halo oyununu hem konsollarda hem de PC'de yayınlamış, oyunu beğenen PC oyuncuları ise 2004 yılındaki üçüncü oyundan itibaren sadece Xbox platformu için yayınlanan oyun serisine devam edebilmek için Xbox satın almak zorunda kalmıştı.



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