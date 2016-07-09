MİCROSOFT GRUPLAR İÇİN SKYPE MEETİNG'İ TANITTI
Microsoft'un video sohbet uygulaması Skype iş dünyasında önemli bir yer kaplıyor. Ancak iş, profesyonel dünyada grup halinde birden çok kişinin bağlanabildiği video görüşmelerine gelince uygulama yetersiz kalıyordu.
Skype'nın 25 kişiye kadar grup video söyleşini destekleyen özelliği daha çok sosyal medya kullanıcılarını hedefleyen bir ürün olarak iş dünyasının ihtiyaçlarını karışlamaktan uzak kalıyor.
Microsoft şimdi bu açığı kapatmak için Skype Meeting'i tanıttı. Grup sohbetlerini mümkün kılan bu video aracı küçük işletmelerin ihtiyacı olan video konferans çözümünü ücretsiz olarak sunuyor. Üstelik uygulamayı kullanmak için ayrıca bir yükleme işlemi de gerekmiyor. Kullanıcılar tamamen web tarayıcı üzerinden Skype Meeting'i çalıştırabiliyor.
Skype Meetings üzerinde kullanıcılar ayrıca Powerpoint prezantasyonları da çalıştırabiliyor, hatta sanal lazer pointer sayesinde tüm video katılımcıları prezantasyonlar üzerinde anlatımları da kolayca takip edebiliyorlar.
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