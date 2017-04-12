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microsoft, emulatorleri mağazasından kaldırıyor

MİCROSOFT, EMULATORLERİ MAĞAZASINDAN KALDIRIYOR

Son zamanlarda yaptığı atılımlarla gündeme gelen Microsoft, şimdi de emulatorleri mağazasından kaldırıyor. Konunun detayları haberimizde.

Tarih : 12 Nisan 2017, 09:42
Puan Ver : Microsoft, Emulatorleri Mağazasından Kaldırıyor(10/10)11


Son zamanlarda yaptığı atılımlarla gündeme gelen Microsoft, şimdi de emulatorleri mağazasından kaldırıyor. Konunun detayları haberimizde.



Zamanlarının efsane konsolları NESve GameBoy, doğal olarak herkeste bulunmuyor. Bu ve bunlara benzer konsolların oyunlarını oynamak isteyen oyuncular da emulatorlervasıtasıyla amaçlarına ulaşıyor. Ancak emulatorler, telif hakları ile korunan oyunları oynattıkları için resmi olarak destekalmıyor. Bu yazılımlar, bir darbe de teknoloji devi Microsoft'tan yedi.Microsoft, emulatorleri mağazasından kaldırıyor.



Microsoft, Windows Store‘daki politakasını 29 Mart'tagüncelledi ve yeni uygulamaya başladı. Durum firma tarafından “bir oyun sistemini taklit eden uygulamalar, herhangi bir cihazda kabul edilmemektedir” açıklaması ile özetlendi. Bu da sadece Windows10‘lu PC'leri değil aynı zamanda Xboxve WindowsPhoneişletim sistemli telefonları işaret ediyor.



Firma, mağazasına emulator yasağı getirdiği gibi, mevcut olanları da kaldırdı. Microsoft'tan balta yiyen emulatorlerden birisi de NESBox. NES, SNES ve Sega Genesis ROM'larınıçalıştırabilen uygulama, Windows Store'dan kaldırıldığını Twitter'danaçıkladı.



Microsoft, yaptığı güncelleme ile korsan oyunculuğa hayır dedi. Ancak Windows'lu PC'lere mağaza dışı uygulama yüklemek mümkün olduğu için bu emulatorleri kullanmanın yolu tamamen kapanmış değil.



Emulator, basit olarak bilgisayar ortamında başka bir bilgisayar yazılımını taklit eden yazılıma verilen ad. Piyasada özellikle oyun emulatorleri çok rağbet görüyor. Ancak bunların yasal olmadığını bildirmemiz gerek.



Candy Crush geliştiricisi mobil Call of Duty oyunu üzerinde çalışıyor








Etiketler: Microsoft  Emulatorleri  Mağazasından  Kaldırıyor    haber

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