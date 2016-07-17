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Microsoft Edge'i daha da hızlandıran ipucu!

MİCROSOFT EDGE'İ DAHA DA HIZLANDIRAN İPUCU!

Microsoft'un web tarayıcısını kullanıyorsanız, işte sizi hızlandıracak yeni bir ipucu!

Tarih : 17 Temmuz 2016, 13:19
Puan Ver : Microsoft Edge'i Daha Da Hızlandıran İpucu!(8/10)9


Microsoft'un Windows 10'a özel web tarayıcısı Edge, hızıyla rakip tarayıcıları zorluyor. Yeni ortaya çıkan deneysel bir işlev ise web tarayıcısının sayfaları yükleme hızını yüzde 40'a kadar artırabiliyor.



TCP Fast Open adlı yeni işlev, web tarayıcısı ve karşıdaki sunucunun desteklemesi halinde hissedilir bir hız artışı sağlayabiliyor. İşlev Chrome'un mobil sürümünde bulunuyor ancak Microsoft, işlevi geçen ay masaüstüne de taşımış bulunuyor. Windows 10'un Insider Preview yapılarında görünen yeni işlev, varsayılan olarak kapalı sunuluyor. TCP Fast Open, istemcinin handshake işlemini beklemesini şart koşmadığı için veri gönderimini çok daha çabuk başlatabiliyor. Bu sayede Microsoft Edge, yükleme sürelerini birkaç yüz milisaniye hızlandırabiliyor. Başta çok gibi görünmese de, gecikme süreleri yüksek olan bağlantılarda farkı daha iyi hissedebiliyorsunuz.



Şu an Edge'in Insider Preview yapılarında bulunan işlevi etkinleştirmek için Edge'in Ayarlar menüsünü açın ve sayfanın sonunda "EdgeHTML 14.14361" veya daha yeni bir sürüm yazdığından emin olun. Adres çubuğuna about:flags yazın ve Enter'a basın. Networking altında Enable TCP Fast Open üzerine tıklayın ve Edge'i baştan başlatın.



TCP Fast Open'ı desteklemeyen sunucularda herhangi bir hızlanma yaşamayacağınızı unutmayın. Bu arada, Insider sürümlerinde değilseniz üzülmeyin; Microsoft TLS 1.3 protokolünün tamamlanmasıyla TCP Fast Open'ı herkese getirmeyi planlıyor.








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