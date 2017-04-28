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microsoft edge hacker saldırılarına açık

MİCROSOFT EDGE HACKER SALDIRILARINA AÇIK

Yayınlanan yeni rapora göre Microsoft Edge internet tarayıcısında ciddi bir güvenlik açığı var. Üstelik Microsoft henüz bu açığı kapatmış değil.

Tarih : 28 Nisan 2017, 10:53
Puan Ver : Microsoft Edge Hacker Saldırılarına Açık(6/10)6


Yayınlanan yeni rapora göre Microsoft Edge internet tarayıcısında ciddi bir güvenlik açığı var. Üstelik Microsoft henüz bu açığı kapatmış değil.



Internet Explorer ile rakiplerinin gerisinde kalan Microsoft, yeni internet tarayıcısı Edge'ten çok umutluydu. Bu yüzden de bu yeni tarayıcısını daha cazip hale getirmek için elinden geleni yaptı. Son yayınlanan Windows 10 Creators güncellemesinin de tarayıcısı daha güvenli hale getirmesi amaçlanıyordu. Ancak görünen o ki bu güncellemeye rağmen Microsoft Edge'deki güvenlik açıkları tam olarak kapatılamamış.



Güvenlik analisti Manuel Caballero, Microsoft'un yeni internet tarayıcısında son derece kritik güvenlik açıkları buldu. Daha önce de Edge'de bazı güvenlik açıkları bulan Caballero, yeni bulgularını yayınladığı raporla açıkladı. Analiste göre Edge'in SOP özelliğinde bulunan bir açık yüzünden hackerlar kullanıcıların şifrelerini ele geçirebilir. Bu açığı kullanan hackerların, kullanıcıları kötü amaçlı bir sayfaya çekerek diğer sayfalar için kaydedilen şifreleri de ele geçirebiliyor. Daha da kötü olanı Microsoft'un henüz bu açığı fark etmemiş olması. Caballero'nun bulduğu bu açık için henüz bir yama yayınlanmış değil.



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Etiketler: Microsoft  Edge  Hacker  Saldırılarına  Açık    haber

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